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26/10/2018 11:14

騰訊瀉２％，港股跌逾２００點穿２４８００

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股雖然大幅度反彈，惟港股今早繼續受Ａ股拖累，雖然
內地央行副行長潘功勝再次發功，表示會利用多種工具穩定銀行信貸，但對股市無太大支持。今
早恆指輕微高開３７點後即到跌，二萬五關得而失後再失守２４８００關口，騰訊
（００７００）挫逾２％，中移動（００９４１）亦跌超過１％。
　　現時，恆生指數報２４７９０，跌２０４點或跌０﹒８２％，主板成交４４１﹒５８億元。
上證綜合指數報２６０１，跌２﹒５６點或跌０﹒１０％，成交７８９﹒４６億元人民幣。

　　表列恆指成分股升跌幅顯著股份：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外　（００６８８）　　　２４﹒５５元　　　升２﹒９４％
　　中海油　（００８８３）　　　１３﹒４８元　　　升２﹒２８％
　　新地　　（０００１６）　　１０２﹒２０元　　　升１﹒２９％
　　信和置業（０００８３）　　　１２﹒５２元　　　升１﹒１３％
　　長江基建（０１０３８）　　　５８﹒１５元　　　升１﹒０４％

　　舜宇光學（０２３８２）　　　６６﹒７０元　　　跌７﹒９４％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１６﹒１０元　　　跌５﹒８５％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１６﹒１０元　　　跌３﹒８２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　６﹒８６元　　　跌３﹒３８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　５７﹒３５元　　　跌２﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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