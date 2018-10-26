《談國論企－黎偉成》美國經濟漸露所掀貿戰敗象

《談國論企》特朗普主導所掀的美國對華幾乎全面貿易戰，開始在美國經濟漸露敗象，最惹

人關注者是（１）美國的主要上市公司特別是科技企業於２０１８年１０月三季度業績表現較預

期普見遜色，更淡看未來的業務發展，（２）更有華爾街中人擔心增加進口商品關稅會壓抑當地

的消費零售市場，甚至會引發進口通脹，而（３）央行的加息計劃不改，對美經濟亦是一重打擊

，正正印證’搬起砸自己的脫’之言不虛。

反而中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１８年三季度同比及環比增長無疑皆有所放緩，唯是

仍保持相對穩定的成長勢頭的同時，更重要的是經濟深化升級轉型，冀中國政府持之以恆穩經濟

、提素質、重創新、挺民企、惠民生，在美國逼人而來的貿戰中盡量減少損失，和讓實體經濟保

持穩中有進的發展。



＊美國有通口通脹之壓又削出口競爭力＊



美國對華所掀的貿戰為時只是約８個月光景，暫難言勝敗，但此舉對雙方經濟金融等有多個

方面，顯然都會有壓力、衝擊、損失，只是所出現的問題有多大，和處理、應變的成效。先對（

甲）始作俑者特朗普的美方經濟金融作初步分析，主要從上市公司的２０１８年三季度業績：（

一）有頗不少的收入及利潤都未如市場預計般理想，特別是以半導體為主的科技企業，更有看淡

業務、業績前景，即使未有道明原委，卻顯然受到特朗普要’封殺’中資科技企業的產品、元部

件輸美和在美國投資等政策的影響，美資半導體等科企的生產成本和對以中國為主的科技合作便

受壓日深。

不僅科技企業，美國的工商業在輸入來自中國的許許多多商品、半製成品、原材料甚至食品

、日用品等，都在特朗普加徵關稅的劣策，使進口成本加大，當然要轉嫁到批發、零售層面，加

重當地消費者的負擔，對零售市場所造成的衝擊肯定不輕。

至於（二）美國的上市公司三季度的業績表現普遍遜於上兩個季度，乃因公司企業在減稅政

策之使然，最大的問題在於只把少付的稅款撥作「利潤」，美化業績表現，卻不是主要用於擴展

業務、投資甚至科研，也就使季度業績的「續航」乏力，是之為三季度所派發的成績表大為失色

的其中主要因由。

同樣重要者，為（三）特朗普不僅對中國在經貿上作幾乎全面宣戰，更對頗不少國家輸出美

國的商品、原材料等加徵關稅，所產生的效應肯定是（Ｉ）美國出現難以估計的進口通脹，加大

當然消費物價指數ＣＰＩ甚至生產物價指數ＰＰＩ現時的壓力，使ＣＰＩ有可能在超越２％的升

幅後加大向上的動力，聯邦儲備局在通ＣＰＩ持續趨升之壓，得強化以加息為主的偏緊貨幣政策

，又未必可以顧及美國經濟增長也許會呈現放緩的新生劣象，使當然可能面對「滯脹」的威脅。

和（ＩＩ）出口。因為特朗普要加徵別國的關稅，受影響的國家或國際多邊組織對所進口的

美國商品作同樣的關稅加稅，當然會大大削弱美國商品出口的競爭力，使美國的以出口為主的外

貿有嚴重「失收」的威脅，亦絕對不可忽視。



＊中國經濟穩中有進強化對外聯結有新機遇＊



由是特朗普政府一眾在美國主動抓發的種種貿戰以來，一直強作的美國經濟仍然強大，在稍

遲階段會是屬於「過去式」之論，即：美國經濟有一定程度增長放緩，甚至滯脹，果如是，誰之

過？

再看（乙）中國。在特朗普已是明目張膽地把其個人霸道主義，演化為以所謂「美國優先」

式的「美帝國主義」，要打擊者正正是中國，且劣思惡行不斷膨脹，而中國反制和自善其身、聯

動國際正面力量，都做得很好，卻難免仍會在一定程度受壓或衝擊，相信所受貿戰衝擊的影響或

損失，相對較少。此可見於中國ＧＤＰ於三季度的數據，便可說明我之言對勁者也。

反而特朗普「得罪」於全球，中國可以踏踏實實地進一步強化國際政經關係，特別是通過「

一帶一路」強化聯結。由是負面的「壓力」，又有機會轉化為正面的能量，看就看本身的應變和

處理思維及能力。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

