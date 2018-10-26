《異動股》舜宇續跌２％暫最差藍籌，富瑞大削目標價６２％

《經濟通通訊社２６日專訊》舜宇光學（０２３８２）跌跌不休，最新遭富瑞大削目標價

６２％，評級亦由「買入」降至「持有」，拖累股價跌２﹒４８％，報７０﹒６５元，暫最差恆

指成分股。

舜宇目前已連跌四個交易日，以現價計，累瀉１７﹒６％。

富瑞發表報告指，汽車市場放緩，加上Ａ股歐菲科技（深：００２４５６）投資富士軟片的

交易，均對舜宇的車載鏡頭業務構成阻力。歐菲科技的投資不僅意味著舜宇面臨真正的競爭，而

且投資者亦將檢討公司車載鏡頭業務的估值。

不過，報告同時預計，舜宇第四季仍將保持手機鏡頭的強勁出貨，仍然看好公司在中國品牌

及三星手機鏡頭市場佔有率擴張，將舜宇今明兩年的淨利潤目標分別下調２９％和３０％，目標

價由１６９元下調至６５元，而評級則由「買入」降至「持有」。

歐菲科技現價跌１﹒２６％，報１３﹒３１元人幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） ７０﹒６５元 跌２﹒４８％

瑞聲科技 （０２０１８） ５８﹒４５元 跌０﹒９３％

偉易達 （００３０３） ９２﹒４０元 跌０﹒３２％

小米集團 （０１８１０） １２﹒６６元 跌０﹒１６％

比亞迪電子（００２８５） ８﹒８９元 升１﹒７２％

中國鐵塔 （００７８８） １﹒１５元 升０﹒８８％

聯想集團 （００９９２） ４﹒９６元 升０﹒８１％

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（ｋｌ）

