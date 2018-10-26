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即市新聞

26/10/2018 10:30

《異動股》國壽現價跌幅擴大至逾５％，績後高盛降目標價

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價跌５﹒０３％，報１６﹒２
４元；成交約１９８８萬股，涉資３﹒２７億元。Ａ股（滬：６０１６２８）現價２２﹒７４元
人民幣，跌２﹒６１％，成交１﹒２３億元人民幣，涉及５３７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
５８﹒２２％。
　　國壽上日公布第三季度業績，公司２０１８年前三季度實現營業收入５４０９﹒６７億元人
民幣，按年下降１﹒２％；純利１９８﹒６９億元人民幣，按年下降２５﹒９％。每股收益
０﹒６９元人民幣。
　　大行高盛立即唱淡國壽，並將目標價由２１﹒５元下調至２１元，評級維持賣出；交銀國際
則下調國壽２０１８至２０２０年盈利預測，將其目標價下降至２０元，評級維持「中性」。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　　１６﹒２４元　　　跌５﹒０３％
　　中國太平（００９６６）　　　２６﹒００元　　　跌２﹒６２％
　　新華保險（０１３３６）　　　３７﹒７５元　　　跌２﹒８３％
　　中人保　（０１３３９）　　　　３﹒３８元　　　跌１﹒７４％
　　中國平安（０２３１８）　　　７４﹒７０元　　　跌０﹒９３％
　　中國財險（０２３２８）　　　　８﹒６６元　　　跌１﹒５９％
　　中國太保（０２６０１）　　　２９﹒６０元　　　跌１﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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