《異動股》國壽現價跌幅擴大至逾５％，績後高盛降目標價

《經濟通通訊社２６日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價跌５﹒０３％，報１６﹒２

４元；成交約１９８８萬股，涉資３﹒２７億元。Ａ股（滬：６０１６２８）現價２２﹒７４元

人民幣，跌２﹒６１％，成交１﹒２３億元人民幣，涉及５３７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

５８﹒２２％。

國壽上日公布第三季度業績，公司２０１８年前三季度實現營業收入５４０９﹒６７億元人

民幣，按年下降１﹒２％；純利１９８﹒６９億元人民幣，按年下降２５﹒９％。每股收益

０﹒６９元人民幣。

大行高盛立即唱淡國壽，並將目標價由２１﹒５元下調至２１元，評級維持賣出；交銀國際

則下調國壽２０１８至２０２０年盈利預測，將其目標價下降至２０元，評級維持「中性」。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） １６﹒２４元 跌５﹒０３％

中國太平（００９６６） ２６﹒００元 跌２﹒６２％

新華保險（０１３３６） ３７﹒７５元 跌２﹒８３％

中人保 （０１３３９） ３﹒３８元 跌１﹒７４％

中國平安（０２３１８） ７４﹒７０元 跌０﹒９３％

中國財險（０２３２８） ８﹒６６元 跌１﹒５９％

中國太保（０２６０１） ２９﹒６０元 跌１﹒９９％

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（ｕｌ）

