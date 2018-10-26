《中資異動》萬科升逾５％暫最佳國指股，首三季多賺超過２６％

《經濟通通訊社２６日專訊》萬科企業（０２２０２）報２４﹒５元，升５﹒３８％，盤中

高見２４﹒９５元，暫成交達４９０萬股，涉資１﹒２０億元，暫表現最佳國指股。

有傳國家隊自上周起已陸續購入內房及券商股維穩，刺激內房股向上，即使《人民網》澄清

限購全面取消的消息不實，仍無阻內房股升勢。

其中，中海外（００６８８）報２４﹒７元，升３﹒５６％，盤中高見２５元，暫成交達

１２１９萬股，涉資２﹒９７億元。

世茂房地產（００８１３）報１６﹒１元，升３﹒０７％，暫成交達４１３萬股，涉資６６

９７萬元。

現時，恆生指數報２４８５９，跌１３５點或跌０﹒５４％，主板成交３３６﹒７１億元。

國企指數報１０１０５，跌０﹒７０％或跌７０點。

上證綜合指數報２６０１，跌１點或跌０﹒０７％，成交６３２﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２４﹒７０元 升３﹒５６％

世茂房地產（００８１３） １６﹒１０元 升３﹒０７％

華潤置地 （０１１０９） ２６﹒７５元 升２﹒８８％

融創中國 （０１９１８） ２１﹒４５元 升１﹒１８％

碧桂園 （０２００７） ８﹒４９元 升１﹒６８％

中國恆大 （０３３３３） １９﹒４４元 升１﹒３６％

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（ｓｃ）

