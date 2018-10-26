  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2018 10:40

《中資異動》萬科升逾５％暫最佳國指股，首三季多賺超過２６％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》萬科企業（０２２０２）報２４﹒５元，升５﹒３８％，盤中
高見２４﹒９５元，暫成交達４９０萬股，涉資１﹒２０億元，暫表現最佳國指股。
　　有傳國家隊自上周起已陸續購入內房及券商股維穩，刺激內房股向上，即使《人民網》澄清
限購全面取消的消息不實，仍無阻內房股升勢。
　　其中，中海外（００６８８）報２４﹒７元，升３﹒５６％，盤中高見２５元，暫成交達
１２１９萬股，涉資２﹒９７億元。
　　世茂房地產（００８１３）報１６﹒１元，升３﹒０７％，暫成交達４１３萬股，涉資６６
９７萬元。
　　現時，恆生指數報２４８５９，跌１３５點或跌０﹒５４％，主板成交３３６﹒７１億元。
國企指數報１０１０５，跌０﹒７０％或跌７０點。
　　上證綜合指數報２６０１，跌１點或跌０﹒０７％，成交６３２﹒８３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外　　（００６８８）　　２４﹒７０元　　　升３﹒５６％
　　世茂房地產（００８１３）　　１６﹒１０元　　　升３﹒０７％
　　華潤置地　（０１１０９）　　２６﹒７５元　　　升２﹒８８％
　　融創中國　（０１９１８）　　２１﹒４５元　　　升１﹒１８％
　　碧桂園　　（０２００７）　　　８﹒４９元　　　升１﹒６８％
　　中國恆大　（０３３３３）　　１９﹒４４元　　　升１﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN