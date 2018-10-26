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26/10/2018 11:39

《異動股》舜宇（２３８２）跌幅擴至一成１６個月低，暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》受內地同業擬擴展車載鏡頭業務影響，舜宇光學
（０２３８２）股價連續下瀉。今日盤中低見６５元，創１６個月低，現價報６５﹒４元，急瀉
９﹒７３％，暫跌幅最大藍籌；成交約１２４１萬股，涉資８﹒４３億元。舜宇已連跌第四日，
以現價計，累瀉近２４％。
　　富瑞發表報告指，汽車市場放緩，加上Ａ股歐菲科技（深：００２４５６）投資富士軟片的
交易，均對舜宇的車載鏡頭業務構成阻力。歐菲科技的投資不僅意味著舜宇面臨真正的競爭，而
且投資者亦將檢討公司車載鏡頭業務的估值，將舜宇今明兩年的淨利潤目標分別下調２９％和
３０％，目標價由１６９元下調至６５元，而評級則由「買入」降至「持有」。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　８﹒６１元　　　跌１﹒４９％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒６２元　　　升５﹒０８％
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒０１元　　　跌５﹒６１％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１３元　　　升１﹒８０％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　０﹒８８元　　　無升跌

　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　３﹒９６元　　　跌２﹒２２％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　５５﹒７５元　　　跌５﹒５１％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒６８元　　　跌１﹒４５％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　６５﹒４０元　　　跌９﹒７３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒２０元　　　跌３﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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