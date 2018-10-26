《經濟通通訊社記者林雯婕２６日上海專電》上交所公布，今日與日本交易所集團簽署更緊
密合作諒解備忘錄，將就ＥＴＦ產品領域合作開展可行性研究，共同推動實現中日ＥＴＦ互通，
深化兩所合作。
26/10/2018 17:45
【上海專電】上交所與日本交易所共同推動ＥＴＦ互通
《經濟通通訊社記者林雯婕２６日上海專電》上交所公布，今日與日本交易所集團簽署更緊
密合作諒解備忘錄，將就ＥＴＦ產品領域合作開展可行性研究，共同推動實現中日ＥＴＦ互通，
深化兩所合作。
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