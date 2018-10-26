《午市前瞻》港股短期支持位２４０８７點，反彈動力不大

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美股顯著反彈，其中，道瓊斯指數及標普５０

０指數均升逾１％，而納斯達克指數更升近３％。不過，港股未能承接外圍升勢，今早輕微高開

後，很快已掉頭向下，一度瀉逾４００點，半日收市２５０００點得而復失。

港股高開３７點，報２５０３１，見過最高２５０６２點後掉頭向下，最多跌４０５點低見

２４５８９點，再創逾１７個月新低，半日最終收報２４６４２，挫３５１點或跌１﹒４１％，

主板成交５７２﹒５８億元。國企指數午收１０００７點，跌１﹒６６％或跌１６８點。

有傳國家隊持續入市提振信心，但內地股市亦要反覆走低。滬綜指失守２６００點，半日收

報２５８８點，跌１５點，跌幅０﹒５８％，成交８８２﹒３５億元人民幣。創業板更挫１﹒１

１％，報１２５９﹒５１點。



＊舜宇光學急瀉近一成，中海油績佳逆市上升＊



舜宇光學（０２３８２）遭富瑞大削６２％目標價，評級由「買入」降至「持有」，拖累舜

宇連續第四日走低，一度急跌逾１０％，午收仍瀉９﹒６６％，報６５﹒４５元，為表現最差藍

籌。中海油（００８８３）第三季油氣銷售收入升３３％，股價抽升１﹒８２％，報１３﹒４２

元，是升幅最大恆指成分股。

重磅股全線下挫，其中，騰訊（００７００）一度跌穿２６０元，低見２５９﹒４元，創逾

１７個月低，午收報２６０﹒８元，挫３﹒０５％。匯控（００００５）下周一（２９日）放榜

，市場關注其減值撥備或會大增，股價進一步走低，盤中低見６０﹒３５元，同樣創逾１７個月

新低，午收報６０﹒５元，軟０﹒９％。港交所（００３８８）跌１﹒４２％，報２０７﹒６元

；中移動（００９４１）滑１﹒９６％，報７２﹒６５元。



＊中資金融股低收，國壽瀉近７％最差國指股＊



中資金融股是跌市火車頭，國壽（０２６２８）第三季淨利潤按年大減逾７６％，首三季亦

跌近２６％，野村及中金均削其股目標價，分別為２３元及２８﹒２１元。而大摩看得更淡，目

標價僅為１５元。國壽半日急瀉６﹒７８％，報１５﹒９４元，為跌幅最大國指股。其他同業亦

受拖累，新華保險（０１３３６）下插４﹒７６％，報３７元；太保（０２６０１）滑３﹒４８

％，報２９﹒１５元；平保（０２３１８）軟２﹒７２％，報７３﹒３５元。

內銀股於上日（２５日）大跌市中普遍跌幅輕微，惟今日沽壓較重。工行（０１３９８）半

日跌１﹒３３％，報５﹒２１元；建行（００９３９）滑０﹒９７％，報６﹒１４元；農行（０

１２８８）走低０﹒８８％，報３﹒３８元；中行（０３９８８）跌０﹒６１％，報３﹒２５元

。



＊內房股普遍續走高，中海外碧桂園彈近１％＊



官媒澄清限購全面取消不實，內房股個別發展。中海外（００６８８）下周一（２９日）放

榜，半日彈１﹒０５％，報２４﹒１元。而另外兩隻內房藍籌股價個別發展，碧桂園

（０２００７）走高０﹒７２％，報８﹒４１元；潤地（０１１０９）回吐０﹒３８％，報２５

﹒９元。至於萬科（０２２０２）首九個月淨利潤按年增逾２６％，單計第三季亦增逾２８％，

股價則抽升２﹒５８％，報２３﹒８５元，為表現最佳國指成分股。

個別煤炭股向上，兗州煤業（０１１７１）日內放榜，股價一度抽升逾４％，高見９﹒１元

，午收報８﹒７９元，走高０﹒６９％。中煤（０１８９８）盤中高見３﹒５５元，創５個月新

高，半日報３﹒４９元，微升０﹒２９％。神華（０１０８８）則要倒跌１﹒０８％，報

１８﹒３元。



＊溫傑：港股續探底，保守投資者考慮內銀股＊



美股顯著反彈，惟港股今早僅輕微向上，之後倒跌且幅度擴大。光大新鴻基財富管理策略師

溫傑向《經濟通通訊社》表示，美股仍受壓於科技股疲軟，加上不少公司公布業績，當中亞馬遜

業遜市場預期，利淡港股表現。他補充，現時港股欠缺好消息刺激，匯控（００００５）、騰訊

（００７００）及舜宇（０２３８２）都持續受壓，相信大市短期會繼續探底。他續稱，以

２０１６年低位１８２７８點和今年年初高位３３４８４點作黃金比率回調，大市短期支持會在

２４０８７點，而上望動力不大，阻力位於２５０００點。

消息指「國家隊」過去一周一直在有針對性地買進股票救市，溫傑建議保守投資者可考慮內

銀股，因為該板塊可受惠國策及內地救市，當中建行（００９３９）業績不俗，相信其他內銀表

現亦會不錯；至於進取投資者，則可考慮能源股，因為美國在１１月將首輪制裁伊朗石油出口，

相信油股會有上升空間。（ｋｔ、ｋｌ）

