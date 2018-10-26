  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2018 12:45

《午市前瞻》港股短期支持位２４０８７點，反彈動力不大

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美股顯著反彈，其中，道瓊斯指數及標普５０
０指數均升逾１％，而納斯達克指數更升近３％。不過，港股未能承接外圍升勢，今早輕微高開
後，很快已掉頭向下，一度瀉逾４００點，半日收市２５０００點得而復失。
　　港股高開３７點，報２５０３１，見過最高２５０６２點後掉頭向下，最多跌４０５點低見
２４５８９點，再創逾１７個月新低，半日最終收報２４６４２，挫３５１點或跌１﹒４１％，
主板成交５７２﹒５８億元。國企指數午收１０００７點，跌１﹒６６％或跌１６８點。
　　有傳國家隊持續入市提振信心，但內地股市亦要反覆走低。滬綜指失守２６００點，半日收
報２５８８點，跌１５點，跌幅０﹒５８％，成交８８２﹒３５億元人民幣。創業板更挫１﹒１
１％，報１２５９﹒５１點。

＊舜宇光學急瀉近一成，中海油績佳逆市上升＊

　　舜宇光學（０２３８２）遭富瑞大削６２％目標價，評級由「買入」降至「持有」，拖累舜
宇連續第四日走低，一度急跌逾１０％，午收仍瀉９﹒６６％，報６５﹒４５元，為表現最差藍
籌。中海油（００８８３）第三季油氣銷售收入升３３％，股價抽升１﹒８２％，報１３﹒４２
元，是升幅最大恆指成分股。
　　重磅股全線下挫，其中，騰訊（００７００）一度跌穿２６０元，低見２５９﹒４元，創逾
１７個月低，午收報２６０﹒８元，挫３﹒０５％。匯控（００００５）下周一（２９日）放榜
，市場關注其減值撥備或會大增，股價進一步走低，盤中低見６０﹒３５元，同樣創逾１７個月
新低，午收報６０﹒５元，軟０﹒９％。港交所（００３８８）跌１﹒４２％，報２０７﹒６元
；中移動（００９４１）滑１﹒９６％，報７２﹒６５元。

＊中資金融股低收，國壽瀉近７％最差國指股＊

　　中資金融股是跌市火車頭，國壽（０２６２８）第三季淨利潤按年大減逾７６％，首三季亦
跌近２６％，野村及中金均削其股目標價，分別為２３元及２８﹒２１元。而大摩看得更淡，目
標價僅為１５元。國壽半日急瀉６﹒７８％，報１５﹒９４元，為跌幅最大國指股。其他同業亦
受拖累，新華保險（０１３３６）下插４﹒７６％，報３７元；太保（０２６０１）滑３﹒４８
％，報２９﹒１５元；平保（０２３１８）軟２﹒７２％，報７３﹒３５元。
　　內銀股於上日（２５日）大跌市中普遍跌幅輕微，惟今日沽壓較重。工行（０１３９８）半
日跌１﹒３３％，報５﹒２１元；建行（００９３９）滑０﹒９７％，報６﹒１４元；農行（０
１２８８）走低０﹒８８％，報３﹒３８元；中行（０３９８８）跌０﹒６１％，報３﹒２５元


＊內房股普遍續走高，中海外碧桂園彈近１％＊

　　官媒澄清限購全面取消不實，內房股個別發展。中海外（００６８８）下周一（２９日）放
榜，半日彈１﹒０５％，報２４﹒１元。而另外兩隻內房藍籌股價個別發展，碧桂園
（０２００７）走高０﹒７２％，報８﹒４１元；潤地（０１１０９）回吐０﹒３８％，報２５
﹒９元。至於萬科（０２２０２）首九個月淨利潤按年增逾２６％，單計第三季亦增逾２８％，
股價則抽升２﹒５８％，報２３﹒８５元，為表現最佳國指成分股。
　　個別煤炭股向上，兗州煤業（０１１７１）日內放榜，股價一度抽升逾４％，高見９﹒１元
，午收報８﹒７９元，走高０﹒６９％。中煤（０１８９８）盤中高見３﹒５５元，創５個月新
高，半日報３﹒４９元，微升０﹒２９％。神華（０１０８８）則要倒跌１﹒０８％，報
１８﹒３元。

＊溫傑：港股續探底，保守投資者考慮內銀股＊

　　美股顯著反彈，惟港股今早僅輕微向上，之後倒跌且幅度擴大。光大新鴻基財富管理策略師
溫傑向《經濟通通訊社》表示，美股仍受壓於科技股疲軟，加上不少公司公布業績，當中亞馬遜
業遜市場預期，利淡港股表現。他補充，現時港股欠缺好消息刺激，匯控（００００５）、騰訊
（００７００）及舜宇（０２３８２）都持續受壓，相信大市短期會繼續探底。他續稱，以
２０１６年低位１８２７８點和今年年初高位３３４８４點作黃金比率回調，大市短期支持會在
２４０８７點，而上望動力不大，阻力位於２５０００點。
　　消息指「國家隊」過去一周一直在有針對性地買進股票救市，溫傑建議保守投資者可考慮內
銀股，因為該板塊可受惠國策及內地救市，當中建行（００９３９）業績不俗，相信其他內銀表
現亦會不錯；至於進取投資者，則可考慮能源股，因為美國在１１月將首輪制裁伊朗石油出口，
相信油股會有上升空間。（ｋｔ、ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN