【北水炒Ｄ乜】北水流入逾１２億，買匯控太保騰訊沽國壽中海外

《經濟通通訊社２６日專訊》周五北水淨流入１２﹒４９億元人民幣；其中買盤最多的是匯

控（００００５）、太保（０２６０１）、騰訊（００７００）；相反沽盤最多的個股為國壽

（０２６２８）、中海外（００６８８）。

周五主板成交９５６﹒３３億元，較周四（２５日）減少９﹒８５％；港股通成交額錄

７３﹒９５億，佔大市成交７﹒７３％。

恆指全日跌２７６﹒８３或跌１﹒１１％，收報２４７１７﹒６３點。



＊國壽績差插近７％，北水沽逾兩億＊



國壽首三季純利１９８﹒６９億元人民幣跌２５﹒９％，高盛立即唱淡將目標價由２１﹒５

元下調至２１元，評級維持賣出，股價全日插６﹒６７％收１５﹒９６元。北水周五沽２﹒１７

億，為全日最多北水沽盤的個股。

另外，北水沽中海外１﹒２４億，沽融創（０１９１８）１﹒０３億。



＊匯控騰訊創逾１７個月低位，北水撈底＊



重磅股匯控即將公布季績，市場憂慮撥備狀況，周五跌０﹒９％收報６０﹒５元，北水流入

１﹒４８億，為全日最多北水買盤的個股；騰訊擴大《王者榮耀》強制公安實名校驗範圍，股價

周五收跌３﹒３５％報２６０元，北水同日買１﹒４１億，過去一周合計錄淨流入２﹒７億。兩

股周五均創逾１７個月低位。

內銀內險股繼續有北水追捧，北水分別流入太保１﹒４３億，流入農行（０１２２８）

１﹒３１億，流入工行（０１３９８）１﹒３１億，流入建行（００９３９）９８６２萬。

（ｅｎ）

