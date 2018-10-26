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即市新聞

26/10/2018 15:39

《美元走勢－羅明立》意預算案僵局帶來不明朗，可吼位沽歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒４４　　　１１２﹒０７　　　１１２﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３８０　　　１﹒１３５８　　　１﹒１３７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８２５　　　１﹒２８０５　　　１﹒２８１５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０００８　　　０﹒９９８９　　　０﹒９９９０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１１　　　７﹒８３８３　　　７﹒８４０８

　　《美元走勢》美國聯儲局新任副主席表示，美國目前的經濟增長相當全面，未來仍有增長潛
力，就業市場的表現強勁，而政府的減稅措施亦刺激企業投資，利好經濟持續增長。隨著經濟持
續強勁，若利率長期保持在中性利率水平之下，會令通脹快速膨脹，因此認為聯儲局進一步逐漸
加息是合適的做法。
　
　　歐洲央行昨日（２５日）公布維持利率不變，符合市場預期，並重申購債計劃將於１２月底
結束。歐洲央行主席德拉吉表示，經濟數據略低於預期，不過整體經濟增長持續擴張，央行預計
區內通脹水平將於年底前上升，並於中期內逐漸走高。不過，被歐盟否決預算案的意大利政府仍
然堅持擴大財政開支，令事件陷入僵局，區內政經風險上升。美匯指數短線反覆向上，美聯儲的
加息態度未有受股市下跌的影響，加上美債收益率趨升，支持美元匯價走強，估計美匯指數仍有
上升空間。
　
　　歐元繼續反覆向下，很大可能要考驗８月中的重要支持位於１﹒１３。雖然，歐洲央行對區
內前景較為樂觀，但仍未有明確的加息時間表，加上區內債務風險上升，意大利預算案僵局帶來
不明朗因素，利淡歐元。建議投資者於１﹒１３８０沽出歐元，目標１﹒１３，以１﹒１４３０
為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４２０　　　１﹒１３００　　　１﹒１４７０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７７０　　　１﹒２９３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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