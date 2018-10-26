《美元走勢－羅明立》意預算案僵局帶來不明朗，可吼位沽歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒４４ １１２﹒０７ １１２﹒１５

歐元╱美元 １﹒１３８０ １﹒１３５８ １﹒１３７９

英鎊╱美元 １﹒２８２５ １﹒２８０５ １﹒２８１５

美元╱瑞郎 １﹒０００８ ０﹒９９８９ ０﹒９９９０

美元╱港元 ７﹒８４１１ ７﹒８３８３ ７﹒８４０８



《美元走勢》美國聯儲局新任副主席表示，美國目前的經濟增長相當全面，未來仍有增長潛

力，就業市場的表現強勁，而政府的減稅措施亦刺激企業投資，利好經濟持續增長。隨著經濟持

續強勁，若利率長期保持在中性利率水平之下，會令通脹快速膨脹，因此認為聯儲局進一步逐漸

加息是合適的做法。



歐洲央行昨日（２５日）公布維持利率不變，符合市場預期，並重申購債計劃將於１２月底

結束。歐洲央行主席德拉吉表示，經濟數據略低於預期，不過整體經濟增長持續擴張，央行預計

區內通脹水平將於年底前上升，並於中期內逐漸走高。不過，被歐盟否決預算案的意大利政府仍

然堅持擴大財政開支，令事件陷入僵局，區內政經風險上升。美匯指數短線反覆向上，美聯儲的

加息態度未有受股市下跌的影響，加上美債收益率趨升，支持美元匯價走強，估計美匯指數仍有

上升空間。



歐元繼續反覆向下，很大可能要考驗８月中的重要支持位於１﹒１３。雖然，歐洲央行對區

內前景較為樂觀，但仍未有明確的加息時間表，加上區內債務風險上升，意大利預算案僵局帶來

不明朗因素，利淡歐元。建議投資者於１﹒１３８０沽出歐元，目標１﹒１３，以１﹒１４３０

為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４２０ １﹒１３００ １﹒１４７０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７７０ １﹒２９３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

