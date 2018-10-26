【本港樓市】利嘉閣：７００萬元以下二手成交佔比首度跌穿６０％

《經濟通通訊社２６日專訊》利嘉閣地產表示，綜合土地註冊處最新資料，今年９月份全港

共錄１４０４宗價值７００萬元以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記比例約

５９﹒６％，較８月份約６１﹒７％回落２﹒１個百分點，除創歷史新低外，更首度跌穿六成的

水平，反映樓價在高位逆轉初期，中細價樓交投變得審慎觀望，相應推升了千萬元或以上住宅的

買賣比例；不過，預料樓市出現較明確的轉勢後，中細價樓交投佔比或有機會逐步回升。



＊千萬元或以上交投佔比升至１９﹒２％＊



利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，踏入８、９月份樓價轉跌，跌勢更按月加劇，主流的中

小型住宅交投紛紛萎縮，當中樓價介乎５００萬至７００萬元以內組別的二手買賣登記佔比按月

跌幅最顯著，達２個百分點，跌穿三成水平，至只有２９﹒５％；而３００萬至５００萬元以內

組別亦跌０﹒８個百分點，比例按月回落至２２﹒４％。反之，上月１０００萬元或以上之二手

住宅交投佔比錄得最顯著的３﹒３個百分點升幅，高見１９﹒２％，反映市場方向未明朗前，中

高價住宅登記佔比在此消彼長之下反見增加。

以屋苑層面分析，十大熱門中細價屋苑交投量以跌為主；當中共有７個屋苑包括嘉湖山莊、

愉景灣、沙田第一城及大埔中心等錄得介乎１４％至５４％不等的跌幅；其中以穗禾苑５４％的

跌幅度最大，登記量由１３宗縮減至上月只有６宗。（ｃｌ）

