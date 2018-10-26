【本港樓市】政府公開招標出售大嶼山住宅用地，下月３０日截標

《經濟通通訊社２６日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０１８－１９年度賣

地計劃內位於新界大嶼山長沙嶼南道的丈量約份第３３２約地段第７６５號的用地。招標於１１

月２日開始，截標日期為１１月３０日。

丈量約份第３３２約地段第７６５號的地盤面積約為２６９２平方米，指定作私人住宅用途

。最低的樓面面積為６４６平方米及最高的樓面面積可達１０７６平方米。（ｃｌ）

