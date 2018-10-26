  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2018 17:19

【地皮截標】地政署：大嶼山嶼南道住宅地共收６份標書

　　《經濟通通訊社２６日專訊》大嶼山長沙嶼南道佔地約５﹒９２萬平方呎及可建總樓面約２
﹒３７萬平方呎的住宅地於今日中午截標，地政署公布項目共接獲６份標書，低於早前測量師估
計的約１０份標書數目。
　　據悉，參與投標的發展商包括信和置業（０００８３）及嘉華國際（００１７３）等。
　　招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２３年６月
底前完工。市場對該幅地皮的估值由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至１﹒
６萬元。（ｋｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN