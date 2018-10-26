《經濟通通訊社２６日專訊》大嶼山長沙嶼南道佔地約５﹒９２萬平方呎及可建總樓面約２
﹒３７萬平方呎的住宅地於今日中午截標，地政署公布項目共接獲６份標書，低於早前測量師估
計的約１０份標書數目。
據悉，參與投標的發展商包括信和置業（０００８３）及嘉華國際（００１７３）等。
招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２３年６月
底前完工。市場對該幅地皮的估值由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至１﹒
６萬元。（ｋｙ）
26/10/2018 17:19
【地皮截標】地政署：大嶼山嶼南道住宅地共收６份標書
《經濟通通訊社２６日專訊》大嶼山長沙嶼南道佔地約５﹒９２萬平方呎及可建總樓面約２
﹒３７萬平方呎的住宅地於今日中午截標，地政署公布項目共接獲６份標書，低於早前測量師估
計的約１０份標書數目。
據悉，參與投標的發展商包括信和置業（０００８３）及嘉華國際（００１７３）等。
招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２３年６月
底前完工。市場對該幅地皮的估值由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至１﹒
６萬元。（ｋｙ）
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