【地皮截標】地政署：大嶼山嶼南道住宅地共收６份標書

《經濟通通訊社２６日專訊》大嶼山長沙嶼南道佔地約５﹒９２萬平方呎及可建總樓面約２

﹒３７萬平方呎的住宅地於今日中午截標，地政署公布項目共接獲６份標書，低於早前測量師估

計的約１０份標書數目。

據悉，參與投標的發展商包括信和置業（０００８３）及嘉華國際（００１７３）等。

招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２３年６月

底前完工。市場對該幅地皮的估值由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至１﹒

６萬元。（ｋｙ）

