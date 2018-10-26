【企業盈警】中譽集團料中期錄得虧損，主要因金融資產公平值虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》中譽集團（００９８５）發盈警，預期截至今年９月底止六個

月期間將錄得虧損。

董事會認為，該預期虧損主要歸因於期間之按公平值計入損益之金融資產公平值變動所產生

之淨虧損約為３２００萬美元，而去年同期之按公平值計入損益之金融資產公平值變動所產生之

淨收益約為８４００萬美元。（ｋｙ）

