《再戰明天》匯豐、平保及中行派業績，美國公布個人消費

《經濟通通訊社２６日專訊》下周關注日本央行和英倫銀行議息，和ｅＢａｙ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ及蘋果等派業績。



＊下周日巴西總統選舉第二輪投票，下周一英財政大臣哈蒙德發布秋季預算報告＊



在外圍重要經濟活動上，下周日（２８日），巴西總統選舉第二輪投票。

本港時間下周一（２９日）晚上９：００ｐｍ，紐約聯儲高級副總裁Ｒａｙ Ｔｅｓｔａ在

２０１８年ＬＢＭＡ╱ＬＰＰＭ貴金屬會議上講話。９：４５ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總

裁埃文斯在第六屆地區競爭力年度峰會上致開幕辭。

下周一，英國財政大臣哈蒙德發布秋季預算報告。

５：００ｐｍ，挪威央行發布金融穩定年度報告。



＊下周關注日央行和英倫銀行議息＊



下周二（３０日），日本央行召開貨幣政策會議（至１０月３１日）

下周三（３１日）晚上１０：３０ｐｍ，美聯儲舉行公開會議，討論修改大型銀行機構強化

審慎標準框架的擬議規則。

下周四（１日）８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄和通脹報告。



＊下周一，日本公布９月零售銷售，美國公布個人消費＊



在數據方面，明早（２７日）９：３０ａｍ，中國公布９月工業利潤。

下周一早上７：５０ａｍ，日本公布９月零售銷售，月率料由０﹒９％降至下滑０﹒５％；

年率料由２﹒７％降至２﹒１％。

下周一晚上８：３０ｐｍ，美國公布９月個人所得，料由０﹒３％升上０﹒４％；個人消費

料由０﹒３％升上０﹒４％。１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動

指數，料由２８﹒１升上２９。



＊匯豐、平保及中行派業績，林鄭下周訪日＊



在本港，下周一５：００ｐｍ，匯控（００００５）舉行第三季業績電話會議。

信利國際（００７３２）和京維集團（０１１９５）開股東會。

下周一公布業績的公司有：鱷魚恤（００１２２）、中國銀行（０３９８８）、比亞迪電子

（００２８５）、比亞迪股份（０１２１１）、鞍鋼股份（００３４７）、江西銅業股份

（００３５８）、北京北辰實業股份（００５８８）、中國海外發展（００６８８）、中國電信

（００７２８）、廣汽集團（０２２３８）、中國平安（０２３１８）、招商證券

（０６０９９）和海通證券（０６８３７）等。

行政長官林鄭月娥下周一至下周五（２日）訪問日本，出席推廣大灣區旅遊活動。



＊下周，ｅＢａｙ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ和蘋果等派業績＊



在下周公布的美國大企業業績方面，本港時間下周三公布的公司有：ｅＢａｙ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、通用汽車和家樂氏等。

下周四有：巴郡和ＭＳＣＩ公司等。

下周五有：蘋果、Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ、卡夫亨氏和埃克森美孚等。（ｈｏ）

