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即市新聞

26/10/2018 19:26

《再戰明天》匯豐、平保及中行派業績，美國公布個人消費

　　《經濟通通訊社２６日專訊》下周關注日本央行和英倫銀行議息，和ｅＢａｙ、
Ｆａｃｅｂｏｏｋ及蘋果等派業績。

＊下周日巴西總統選舉第二輪投票，下周一英財政大臣哈蒙德發布秋季預算報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周日（２８日），巴西總統選舉第二輪投票。
　　本港時間下周一（２９日）晚上９：００ｐｍ，紐約聯儲高級副總裁Ｒａｙ　Ｔｅｓｔａ在
２０１８年ＬＢＭＡ╱ＬＰＰＭ貴金屬會議上講話。９：４５ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總
裁埃文斯在第六屆地區競爭力年度峰會上致開幕辭。
　　下周一，英國財政大臣哈蒙德發布秋季預算報告。
　　５：００ｐｍ，挪威央行發布金融穩定年度報告。

＊下周關注日央行和英倫銀行議息＊

　　下周二（３０日），日本央行召開貨幣政策會議（至１０月３１日）
　　下周三（３１日）晚上１０：３０ｐｍ，美聯儲舉行公開會議，討論修改大型銀行機構強化
審慎標準框架的擬議規則。
　　下周四（１日）８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄和通脹報告。

＊下周一，日本公布９月零售銷售，美國公布個人消費＊

　　在數據方面，明早（２７日）９：３０ａｍ，中國公布９月工業利潤。
　　下周一早上７：５０ａｍ，日本公布９月零售銷售，月率料由０﹒９％降至下滑０﹒５％；
年率料由２﹒７％降至２﹒１％。
　　下周一晚上８：３０ｐｍ，美國公布９月個人所得，料由０﹒３％升上０﹒４％；個人消費
料由０﹒３％升上０﹒４％。１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動
指數，料由２８﹒１升上２９。　　

＊匯豐、平保及中行派業績，林鄭下周訪日＊

　　在本港，下周一５：００ｐｍ，匯控（００００５）舉行第三季業績電話會議。
　　信利國際（００７３２）和京維集團（０１１９５）開股東會。
　　下周一公布業績的公司有：鱷魚恤（００１２２）、中國銀行（０３９８８）、比亞迪電子
（００２８５）、比亞迪股份（０１２１１）、鞍鋼股份（００３４７）、江西銅業股份
（００３５８）、北京北辰實業股份（００５８８）、中國海外發展（００６８８）、中國電信
（００７２８）、廣汽集團（０２２３８）、中國平安（０２３１８）、招商證券
（０６０９９）和海通證券（０６８３７）等。
　　行政長官林鄭月娥下周一至下周五（２日）訪問日本，出席推廣大灣區旅遊活動。

＊下周，ｅＢａｙ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ和蘋果等派業績＊

　　在下周公布的美國大企業業績方面，本港時間下周三公布的公司有：ｅＢａｙ、
Ｆａｃｅｂｏｏｋ、通用汽車和家樂氏等。
　　下周四有：巴郡和ＭＳＣＩ公司等。
　　下周五有：蘋果、Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ、卡夫亨氏和埃克森美孚等。（ｈｏ）

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