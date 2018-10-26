《經濟通通訊社２６日專訊》佳民集團（０８５１９）發盈警，預料首九個月虧損淨額按年
增加逾１﹒３倍，主要由於毛利下降、員工成本增加、推廣力度增強、租金增加，以及物業、廠
房及設備之減值虧損所致。（ｃｈ）
26/10/2018 19:05
【企業盈警】佳民集團（８５１９）料首九個月虧損淨額增１﹒３倍
《經濟通通訊社２６日專訊》佳民集團（０８５１９）發盈警，預料首九個月虧損淨額按年
增加逾１﹒３倍，主要由於毛利下降、員工成本增加、推廣力度增強、租金增加，以及物業、廠
房及設備之減值虧損所致。（ｃｈ）
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