【企業盈警】佳民集團（８５１９）料首九個月虧損淨額增１﹒３倍

《經濟通通訊社２６日專訊》佳民集團（０８５１９）發盈警，預料首九個月虧損淨額按年

增加逾１﹒３倍，主要由於毛利下降、員工成本增加、推廣力度增強、租金增加，以及物業、廠

房及設備之減值虧損所致。（ｃｈ）

