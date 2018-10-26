【企業盈警】迪臣建設（０８２６８）料中期業績轉虧

《經濟通通訊社２６日專訊》迪臣建設（０８２６８）發盈警，預料截至９月底止中期業績

轉盈為虧，去年同期之淨利潤為４６００萬元。公司表示，虧損主要由於投資上市證券所獲變現

虧損及公平值變動虧損約３３９﹒６萬元，以及來自承建業務分部產生虧損。（ｃｈ）

