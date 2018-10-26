《經濟通通訊社２６日專訊》直通電訊（０８３３７）發盈喜，預料首９個月業績扭虧為盈
，主要由於第四季度與現有客戶及分銷商訂立保證合約產生的收益及溢利增加，以及毛利率有所
提高。（ｃｈ）
26/10/2018 19:04
【企業盈喜】直通電訊（８３３７）料首九個月業績扭虧為盈
《經濟通通訊社２６日專訊》直通電訊（０８３３７）發盈喜，預料首９個月業績扭虧為盈
，主要由於第四季度與現有客戶及分銷商訂立保證合約產生的收益及溢利增加，以及毛利率有所
提高。（ｃｈ）
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