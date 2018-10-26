《小傳日記》一年半新低，市弱無眼睇；壽仔被唱淡，舜宇跌得慘！

《小傳日記》隔晚（２５日）花旗國魚缸全線起飛，收復上日大部分失地，市場預計企業第

三季都有好成績表，所以道指反彈４０１點，報２４９８４點；納指漲２０９點，收報７３１８

點；標普５００指數收２７０５點升４９點。但盤後谷歌同亞馬遜公布嘅業績不符預期，拖累道

期表現，依家道期跌緊百幾點。

亞馬遜盤後急跌加上道期倒跌，香江魚缸今日（２６日）點會有好運行呢？恆指只係高開

３７點報２５０３１已經知道勢色不對，之後見過２５０６２後回吐，二萬五咁就得而復失，最

低見過２４５８９點插水４０５點，創近一年半新低，當中手機設備股跌得最傷。午後魚缸開始

跌幅收窄，最終收收２４７１７點，挫２７６點或逾１巴仙，四連跌累挫１４３５點或逾５個半

巴仙。全日主板成交額９５６億元減少近一成。國貨今日都跌１１７點，跌幅逾１巴仙，報

１００５８點。

Ａ場表現都係好濕熱，雖然跌少咗但整體氣氛麻麻，滬指收報２５９８點，跌４點。深證收

報７５０４點，跌２４點，跌幅唔夠半個巴仙。

香江重磅藍戰士今日都普遍下跌，ＱＱ（００７００）今日瀉逾３巴仙，報２６０銀，皆因

ＱＱ擴大《王者榮耀》強制公安實名校驗範圍，新增八地市。中移動（００９４１）跌逾１巴仙

，報７３﹒０５銀。ＡＩＡ（０１２９９）逆市升一格報５９﹒４銀。匯控（００００５）季績

前夕跌近１巴仙收報６０﹒５銀。生發發（００３８８）亦跪低１巴仙，報２０８﹒８銀。



＊壽仔跌得慘內險一起散，大行齊唱好海油飛得高＊



話說國壽（０２６２８）上日公布第三季業績，兩個字：「慘囉」。八間大行瑞信、美銀美

林、里昂、高盛、大摩、野村、德銀、中金輪住唱淡，國壽今日一支大陰插落去，今日挫近７巴

仙，報１５﹒９６銀。既然龍頭內險都傷到咁，其他內險股點會好過？平保（０２３１８）跌逾

１巴仙，報７４﹒４銀；新保（０１３３６）跪低近４巴仙，報３７﹒４５銀；財險

（０２３２８）跌近３巴仙，報８﹒５６銀：人保（０１３３９）亦插水逾３巴仙收３﹒３２銀

。

大摩、德銀、野村三行發功，都係睇好中海油（００８８３），三行都對集團今年油產量有

信心，對股價有明顯支持，今日股份升近２巴仙，報１３﹒４銀。但中石油（００８５７）隨市

下挫近２巴仙，報５﹒５６銀。中石化（００３８６）升近１巴仙，報６﹒３９銀。



＊國家隊入場內房持續強，萬科出成績表現好招積＊



有傳國家隊睇唔過眼，入埋場救市，上星期起就買磚頭同券商維穩。消息一出就令磚頭彈起

咗，即使官媒澄清「房地產限購全面取消」係錯嘅，都阻止唔到內房股今日嘅升勢！三隻內房藍

戰士當然齊齊走高，潤地（０１１０９）升１亳子報２６﹒１銀；中海外（００６８８）放榜前

夕彈起近１巴仙，報２４銀；碧桂園（０２００７）持平報８﹒３５銀。世茂（００８１３）都

唔弱，有逾２巴仙進帳，報１５﹒９６銀。

講到叻仔，就唔可以唔講萬科（０２２０２）。萬科派成績表頭三季賺超過２６％，加埋Ａ

場資金持續流入房地產板塊，全日飊近２巴仙收２３﹒７銀，真係Ｈａｐｐｙ Ｆｒｉｄａｙ，

仲做埋表現最佳國指股！



＊大行齊削價舜宇急向下，總理一席話醫藥升勢罷＊



兩個手機設備孖寶「紅底」不再以後就連環下挫，今日神州鏡頭一哥舜宇（０２３８２）唔

見埋７０銀關口，事關富瑞同麥格理都話汽車鏡頭前景轉差，其中富瑞大削佢「他屐」六成到

６５銀，舜宇今日大瀉超過１１巴仙，報６４﹒４銀，係表現最差藍戰士；街坊瑞聲

（０２０１８）同通達（００６９８）跟住跌唔見近５巴仙，分別報５６﹒２銀同１﹒０２銀；

丘鈦科技（０１４７８）跌３巴仙，報３﹒９３銀；鴻騰精密（０６０８８）跌近１巴仙，報

３﹒３銀。

國務院總理李克強話要加快癌藥醫保進入談判，要大幅降價減輕患者負擔，雖然係一項德政

，但藥佬今日就全線扁嘴，石藥（０１０９３）唔見多過３巴仙，報１６﹒２元；中生製藥

（０１１７７）唔見近４巴仙，分別報６﹒８４銀；中國中藥（００５７０）兩隻藥入國家基本

藥物目錄，不過都係跟跌多過５巴仙，報４﹒７７銀；國藥控股（０１０９９）跌近３巴仙，報

３６﹒３銀；金斯瑞（０１５４８）插多過４巴仙，報１２﹒０２銀。



＊銀娛報業績大行各反應，官非終得勝恆大健康醒＊



銀娛（０００２７）上日公布第三季業績，經調整ＥＢＩＴＤＡ按季跌一成，幾間大行睇法

各異，其中大摩就話表現算不過不失，維持他屐喺「６０銀」同「增持」評級，今日跌唔夠半巴

仙，報４２﹒３銀。其他幾隻賭佬跟住魚缸跌，金沙（０１９２８）同美高梅（０２２８２）齊

齊唔見近４巴仙，報３０﹒４銀同１１﹒３銀；新濠國際（００２００）同澳博控股

（００８８０）走低２巴仙，報１３﹒０８銀同６﹒３銀；永利馬交（０１１２８）微升兩格報

１６﹒５銀。

本月初，法拉第用完恆大健康（００７０８）８億美金，擬踢恆大健康出局，剝奪其作為股

東享有嘅融資同意權，不過今日呢個仲裁員就駁回法拉第申請，咁恆大健康當然股價上揚喇，升

近９巴仙，報１０﹒８銀；恆騰網絡（００１３６）無反應，報０﹒２８銀；中國恆大

（０３３３３）升唔夠半巴仙，報１９﹒２２銀。各位缸友周末愉快，請請！



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