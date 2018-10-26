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即市新聞

26/10/2018 12:08

【貿易開戰】景順：越南受惠貿戰，內地經濟去槓桿仍是首要任務

　　《環富通基金頻道２６日專訊》景順首席經濟師祈連活（Ｊｏｈｎ　Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ）
發表最新報告，闡述中美貿易摩擦對亞洲的影響。主要觀點如下：

＊目前貿易戰對亞洲可見的影響＊

　　製造業採購經理指數（ＰＭＩ）中的新出口訂單分項指數為未來貿易量的指標，近日降至兩
年來的最低水平。
　　關稅目標商品的製造商正另覓地點以生產低增值產品。因此，大量服裝製造商由中國遷至越
南，後者因而受惠。
　　關稅將鼓勵中國加快轉向邊際利潤較可觀的高增值生產。這正是日本在上世紀７０至８０年
代美國對其商品實施配額和其他進口限制時所面對的情況。

＊人民幣走勢＊

　　在美國加息周期下，美元兌亞洲貨幣的匯率可能會進一步上升，但可能會在２０１９年中期
或以後靠穩。
　　儘管美國財政部關於「匯率操控」的最新報告沒有將中國列為「匯率操控國」，但美國政府
顯然不會接受人民幣繼續貶值。因此，人民幣的貶值幅度不太可能超越其他亞洲貨幣。
　　一般而言，這些價格（或貨幣貶值）效應和數量效應最多需要兩年時間才能完全反映在進出
口情況上。

＊中國人民銀行貨幣政策展望＊

　　由於中國自２００８－０９年起累積過量債務，經濟去槓桿仍然是當局的首要任務。
　　為了應對經濟放緩並確保國內消費不會加速下滑，中國人民銀行已下調存款準備金率並降低
息口。
　　然而，上述舉措應被視為平衡貨幣和信貸放緩的方案，而不是新一輪刺激計劃的開端。
（ｈｏ）

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