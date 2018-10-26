【貿易開戰】景順：越南受惠貿戰，內地經濟去槓桿仍是首要任務

《環富通基金頻道２６日專訊》景順首席經濟師祈連活（Ｊｏｈｎ Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ）

發表最新報告，闡述中美貿易摩擦對亞洲的影響。主要觀點如下：



＊目前貿易戰對亞洲可見的影響＊



製造業採購經理指數（ＰＭＩ）中的新出口訂單分項指數為未來貿易量的指標，近日降至兩

年來的最低水平。

關稅目標商品的製造商正另覓地點以生產低增值產品。因此，大量服裝製造商由中國遷至越

南，後者因而受惠。

關稅將鼓勵中國加快轉向邊際利潤較可觀的高增值生產。這正是日本在上世紀７０至８０年

代美國對其商品實施配額和其他進口限制時所面對的情況。



＊人民幣走勢＊



在美國加息周期下，美元兌亞洲貨幣的匯率可能會進一步上升，但可能會在２０１９年中期

或以後靠穩。

儘管美國財政部關於「匯率操控」的最新報告沒有將中國列為「匯率操控國」，但美國政府

顯然不會接受人民幣繼續貶值。因此，人民幣的貶值幅度不太可能超越其他亞洲貨幣。

一般而言，這些價格（或貨幣貶值）效應和數量效應最多需要兩年時間才能完全反映在進出

口情況上。



＊中國人民銀行貨幣政策展望＊



由於中國自２００８－０９年起累積過量債務，經濟去槓桿仍然是當局的首要任務。

為了應對經濟放緩並確保國內消費不會加速下滑，中國人民銀行已下調存款準備金率並降低

息口。

然而，上述舉措應被視為平衡貨幣和信貸放緩的方案，而不是新一輪刺激計劃的開端。

（ｈｏ）

