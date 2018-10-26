《股市一周》港股失二萬五創近１８個月低，全周跌８４３點五連挫

《經濟通通訊社２６日專訊》美國股市今周再經歷動盪，周三（２４日）市場擔憂中美貿戰

蠶蝕美企盈利，美股全線急挫，三大指數曾失守２５０天牛熊分界線，暫時只有道指收復過來。

另一方面美債息曾跌至３周低位，在美股美債息同跌，資金流入美元避險，美匯指數重上９６水

平，為港股增加下行壓力。

港股方面本周表現反覆，周一（２２日）內地官員出動救市，並針對股權質押問題提出拯救

方法，助港股升５９１點報２６１５３，收復本月１１日下跌裂口（２５４３７至２６１９３點

）。惟翌日（２３日）港股升勢終止，失２６０００關口兼抵銷過去升幅，周三港股走勢反覆，

終至周四（２５日）隨外圍走低，裂口低開４８３點，失守２５０００點關口，最低見

２４６５４點，惟市傳「國家隊」午後入市維穩，針對性購入券商股及內房股，令港股觸底後有

支持。今日港股弱勢未改，一度瀉逾４００點見２４５８９點，創近１８個月底位，最終全日跌

２７６點收２４７１７。

港股於本周累積下跌８４３點或３﹒３％，連跌五周累挫３２３５點或１１﹒５８％。

國指一周跌１６３點或１﹒６％，報１００５８點。本周主板日均成交額為１００９﹒１３

億元，按周升１７﹒２９％。



＊恆安全周升３％冠藍籌，舜宇急插２３％＊



本周重磅股普遍下挫，騰訊（００７００）繼續受官媒打壓手遊及停審批新遊戲「綠色通道

」，加上環球科網股弱勢，騰訊今日曾失守２６０元關口，全周累跌７﹒８％，收報２６０元；

匯控（００００５）下周初公布業績，市場憂慮業績表現或會「走樣」，全周累跌５﹒２５％，

報６０﹒５元；中移動（００９４１）公布第三季業績後遭多間大行唱淡，全周跌

６﹒１７％，報７３﹒０５元；友邦（０１２９９）本周累跌４﹒６６％，報５９﹒４元。

恆安國際（０１０４４）本周四突破十天線（６３﹒６９元），全周累升３﹒０１％收６５

元，為全周表現最好藍籌。昨日（２４日）有傳國家隊自上周起已陸續購入內房及券商股維穩，

內房股大勇，潤地（０１１０９）成資金追捧對象，本周一更高見２７﹒４元，全周累漲

２﹒７６％收２６﹒１元，為升幅第二大藍籌。

蘋果手機ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ首周預售表現差於預期，手機股及手機設備股本周飽受沽壓，

舜宇（０２３８２）遭富瑞削減６１﹒５％至６５元，主要原因車載鏡頭業務前景面臨新風險，

因歐菲科技（深：００２４５６）收購Ｆｕｊｉｆｉｌｍ鏡頭專利或會對整個市場有影響。舜宇

全周急挫約２３％，收報６４﹒４元，為表現最差藍籌。瑞聲科技（０２０１８）全周最低見

５５﹒２５元，全周計則累挫１３﹒１４％，為表現第二差藍籌。



＊中資券商股落鑊，人保成表現最差國指股＊



中央政府表示幫助化解質押風險，而期後有傳「國家隊」周四買入大量中資券商，該板塊落

鑊炒起，海通證券（０６８３７）全周揚１６﹒８４％，報７﹒７元，為一周漲幅最大國指成分

股。中國銀河（０６８８１）全周漲１４﹒４６％，為表現次佳國指成分股。廣發証券

（０１７７６）升７﹒４２％，報９﹒４１元。中信建投（０６０６６）升３﹒５６％，報

４﹒３３元。中信証券（０６０３０）漲１０﹒１５％，報１３﹒４６元。

人保（０１３３９）三間子公司首九月所獲原保險保費收入錄得約３９０６億元人幣，僅增

加逾３％，股價全周跌１１﹒７％，報３﹒３２元，為表現最差國指股。

華能國電（００９０２）上季盈轉虧１﹒３２億人幣，大和發表研究報告指其經常性淨利潤

僅１﹒２５億人幣，按年下跌８８％，遜該行預期，惟予其「優於大市」評級。該股全星期仍走

低１０﹒１５％，報４﹒０７元，為表現第二差國指成分股。（ｓｃ，ｍｗ）

