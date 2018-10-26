《與聯共策－鄒建雄》面對典型新興市場危機，投資者應如何部署？

《與聯共策》目前，新興市場正面臨兩種不同的問題。首先，部分新興市場國家身陷經濟與

貨幣危機。另一個問題則源自中國。今期主要集中討論中國以外的新興市場地區。

前者的問題屬於土耳其、南非、與阿根廷，因為這些國家正面臨典型的新興市場危機：政府

決策錯誤、龐大的經常帳赤字與外債、以及貨幣大幅貶值。殘酷的是，這些問題無法輕易解決，

各個國家與民眾都將面臨一條艱辛的復甦之路。

２０１６年至２０１８年初，大量資金流入新興市場股市與債市，但是今年新興市場出現恐

慌性的資金出走潮，且其他國家可能會受到牽連。強勢美元加上成熟國家的利率上升，可能會使

得新興市場的危機蔓延到成熟國家，例如持有大量土耳其資產的歐洲銀行。此外，即使其他國家

的基本面相對穩健，但是投資者的信心波動同樣可能會損及投資回報。儘管如此，身陷危機的國

家都是相對較小的經濟體，且佔基準指數的比重有限。因此，聯博認為這些國家的危機應可受到

控制，不致於牽連其他國家。



＊在當前環境中若要投資新興市場股市，聯博有三大建議＊



一、現在積極買入新興市場可能言之過早：現在新興市場環境仍相對脆弱，積極買入仍未到

時機，但是，聯博也建議投資者不應減持新興市場股票，因為股市反彈可能會來得很快且難以預

測。除了領先經濟指標，還有其他多種市場活動反映股市表現改善或惡化的跡象。舉例來說，一

旦市場動力與企業盈餘回歸穩定，新興市場股市便可望反彈。此外，透過市場多項指標，有助判

斷資產價格是否跌幅過深，以及是否準備表現反彈。一旦新興市場相對於成熟國家的股票折價幅

度來到歷史高位，此時投資者便應造好進場的考慮。

二、中美貿易戰陰霾尚未明朗，切勿妄下投資決策：從美墨貿易爭端的例子可知，貿易紛爭

可能以出乎意料的結局落幕。倘若中美貿易紛爭能夠和平落幕，屆時中國股市料將反彈回升。然

而，投資者仍須審慎看待出口為主的企業，因為貿易戰爭端延燒將持續對此類企業帶來不利的影

響。目前，中國股市有超過４０００隻的股票掛牌上市，投資者或考慮聚焦擁有長期增長動力、

不易直接受貿易紛爭影響的企業。

三、主動管理組合並聚焦優質企業：在當前環境下，用被動式策略投資新興市場股市尤其危

險。主動式投資組合有機會避開風險最高的新興國家並加強布局更具抗壓性的企業。一旦股市反

彈，擁有強勁競爭優勢、穩健資產負債表、但是股價暴跌的企業將可望有突出表現。

現在，投資者究竟該如何布局新興市場？其實沒有一個標準答案。但是唯有用對的角度分析

市場與宏觀經濟環境，投資者方能妥善應對眼前複雜的環境，為接下來的反彈表現造好準備。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

