港股收挫２７６點報２４７１７四連跌，弱勢未改再創逾１７個月低

《經濟通通訊社２６日專訊》美股於本周三（２４日）經歷暴跌後，昨日（２５日）受微軟

季績理想推動下，科技股全線回升，美股三大指數全線展開報復式反彈。港股今早跟隨外圍高開

３７點兼收復２５０００關，升幅亦一度最多擴至６７點，高見２５０６２點。不過，隨著人民

幣持續受壓，加上內地市續弱垮，港股由升轉跌，匯控（００００５）及騰訊（００７００）先

後再創逾１７個月低位，港股一度下跌４０５點報２４５８９點，亦再創逾１７個月新低，最終

收報２４７１７，挫２７６點或跌１﹒１１％，四連跌累計１４３５點或５﹒４９％。

上證綜合指數收２５９８，跌４點或跌０﹒１９％。國企指數收１００５８，挫１﹒１６％

或１１７點。全日主板成交９５６﹒３３億元減少９﹒８５％。



＊匯控騰訊創逾１７個月低位，舜宇急跌逾一成＊



５０隻恆指成成分股中，１５隻上升，３４隻跌，１隻持平。

重磅股方面，匯控下周一（２９日）公布季績，市場憂慮撥備狀況，盤中一度跌至

６０﹒３５元，最終收報６０﹒５元軟０﹒９％。騰訊公布，擴大《王者榮耀》強制公安實名校

驗範圍，繼北京升級之後，今日啟動天津、南京、秦皇島等八地市試運行，股價一度低見

２５９﹒４元，最終收跌３﹒３５％，報２６０元。中移動（００９４１）跌１﹒４２％，報

７３﹒０５元。友邦（０１２９９）逆市升０﹒０８％收５９﹒４元。

富瑞發表研究報告指，舜宇（０２３８２）手機鏡頭業務維持穩健，惟車載鏡頭前景面臨新

風險，因歐菲科技（深：００２４５６）收購Ｆｕｊｉｆｉｌｍ鏡頭專利或會對整個市場有影響

，令車載鏡頭業務前景轉差，故降舜宇評級至「持有」，目標價削減６１﹒５％至６５元。舜宇

收跌１１﹒１１％報６４﹒４元，為跌幅最大恆指成分股。瑞聲（０２０１８）亦挫４﹒７５％

收５６﹒２元。



＊國壽績差高盛唱淡插近７％，中港地產股受捧＊



國壽（０２６２８）首三季純利１９８﹒６９億元人民幣跌２５﹒９％，高盛立即唱淡將目

標價由２１﹒５元下調至２１元，評級維持賣出，股價全日插６﹒６７％收１５﹒９６元。平保

（０２３１８）跌１﹒３３％收７４﹒４元。

內房股持續受追捧，萬科（０２２０２）首三季淨利潤１３９﹒８５億人民幣增逾２６％，

股價升１﹒９４％收２３﹒７元；中海外（００６８８）升０﹒６３％，報２４元；潤地

（０１１０９）升０﹒３９％收２６﹒１元。

本地地產股部分見買盤追入。新地（０００１６）大股東鄺肖卿本周三增持４７萬股，總值

４７６７萬元，最新持股量增至２６﹒５７％，該股今收升１﹒６９％報１０２﹒６元，為升幅

最大恆指成成分股。新世界發展（０００１７）漲０﹒３％，報９﹒９３元。信和置業

（０００８３）升１﹒２９％收１２﹒５４元。長實集團（０１１１３）跌０﹒２８％報

５２﹒６元。

花旗集團發表報告表示，中海油（００８８３）第三季數據確認明年本土生產不會按年跌

７％，花旗預期明年１月策略日，中海油會調高生產目標５％至７％。花旗維持中海油「買入」

評級，目標價１６﹒５元，相信產量回恢增長及海外項目油儲入帳，預料市場調高中海油投資評

級。中海油收升１﹒６７％，報１３﹒４元。中石化（００３８６）則漲０﹒７９％，報

６﹒３９元。中石油（００８５７）跌１﹒５９％收５﹒５６元。（ｔｔ、ｅｃ）

