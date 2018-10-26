【香港政情】朱經緯出獄獲親友迎接，未有回應記者提問便離開

《經濟通通訊社２６日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲

擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他今日刑滿出獄，獲親友及數

十名支持者迎接。朱經緯未有回應現場記者的提問，其後登上一輛七人車離開。

朱經緯曾就定罪及判刑提出上訴，被高等法院駁回，須即時入獄服刑。他其後再向終審法院

提出上訴申請。（ｃｗ）

