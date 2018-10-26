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26/10/2018 10:28

【香港政情】朱經緯出獄獲親友迎接，未有回應記者提問便離開

　　《經濟通通訊社２６日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲
擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他今日刑滿出獄，獲親友及數
十名支持者迎接。朱經緯未有回應現場記者的提問，其後登上一輛七人車離開。
　　朱經緯曾就定罪及判刑提出上訴，被高等法院駁回，須即時入獄服刑。他其後再向終審法院
提出上訴申請。（ｃｗ）

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