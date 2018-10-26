【一地兩檢】民主派批政府在條例實施後才提交立法會審議有欠尊重

《經濟通通訊社２６日專訊》立法會一委員會討論「一地兩檢」條例的生效日期，較高鐵通

車日提早約３個星期的法律理據。

立法會保安事務委員會副主席、民主黨涂謹申批評，政府在「一地兩檢」條例實施至今已近

兩個月，但政府今天才將《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》生效日期公告交到議會審議，是不尊

重議會審議法例的權力。運輸及房屋局局長陳帆則強調，政府一直非常尊重議會的審議權力，因

條例的生效時間須與通車日期配合，而立法會早前已審議了相關文件。（ｃｗ）（ｚｚ）

