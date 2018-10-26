《經濟通通訊社２６日專訊》前立法會議員黃毓民於２０１４年立法會答問大會上，向時任
行政長官梁振英方向擲杯，被判襲擊罪成，判監兩星期。黃毓民其後上訴得直，獲撤銷定罪及刑
期。律政司昨日（２５日）表示，考慮了法官的判決理據和主控官報告，認為並無法律基礎再提
出上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/10/2018 11:58
【香港政情】黃毓民掟杯案獲撤控罪，律政司：沒法律基礎上訴
《經濟通通訊社２６日專訊》前立法會議員黃毓民於２０１４年立法會答問大會上，向時任
行政長官梁振英方向擲杯，被判襲擊罪成，判監兩星期。黃毓民其後上訴得直，獲撤銷定罪及刑
期。律政司昨日（２５日）表示，考慮了法官的判決理據和主控官報告，認為並無法律基礎再提
出上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）
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