【香港政情】黃毓民掟杯案獲撤控罪，律政司：沒法律基礎上訴

《經濟通通訊社２６日專訊》前立法會議員黃毓民於２０１４年立法會答問大會上，向時任

行政長官梁振英方向擲杯，被判襲擊罪成，判監兩星期。黃毓民其後上訴得直，獲撤銷定罪及刑

期。律政司昨日（２５日）表示，考慮了法官的判決理據和主控官報告，認為並無法律基礎再提

出上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

