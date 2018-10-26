  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2018 11:58

【香港政情】黃毓民掟杯案獲撤控罪，律政司：沒法律基礎上訴

　　《經濟通通訊社２６日專訊》前立法會議員黃毓民於２０１４年立法會答問大會上，向時任
行政長官梁振英方向擲杯，被判襲擊罪成，判監兩星期。黃毓民其後上訴得直，獲撤銷定罪及刑
期。律政司昨日（２５日）表示，考慮了法官的判決理據和主控官報告，認為並無法律基礎再提
出上訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN