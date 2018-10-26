【香港政情】佔旺藐視法庭案今判刑，該案最年長被告判囚４個月

《經濟通通訊社２６日專訊》１５人涉於２０１４年佔領運動期間，違反禁制令阻礙清場，

被控刑事藐視法庭，案件今日在高等法院判刑。

該案最年長的被告，當時６９歲的劉鐵民被判囚４個月，而其餘１４名被告判囚１至２個月

，緩刑１２至１８個月，亦有被告兼罰款１萬至１﹒５萬元。

１５名被告包括承認控罪的黎宇聲、羅慧茵、陳子勳、陳瑋鋒、朱瑞英、黃嘉義、江金桃、

陳遨天、陳榮華和梁翰林；以及經審訊後定罪的蕭雲龍、文伙安、翁耀聲、陳柏陶和劉鐵民。

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