《經濟通通訊社２６日專訊》１５人涉於２０１４年佔領運動期間，違反禁制令阻礙清場，
被控刑事藐視法庭，案件今日在高等法院判刑。
該案最年長的被告，當時６９歲的劉鐵民被判囚４個月，而其餘１４名被告判囚１至２個月
，緩刑１２至１８個月，亦有被告兼罰款１萬至１﹒５萬元。
１５名被告包括承認控罪的黎宇聲、羅慧茵、陳子勳、陳瑋鋒、朱瑞英、黃嘉義、江金桃、
陳遨天、陳榮華和梁翰林；以及經審訊後定罪的蕭雲龍、文伙安、翁耀聲、陳柏陶和劉鐵民。
（ｃｗ）（ｚｚ）
26/10/2018 16:16
【香港政情】佔旺藐視法庭案今判刑，該案最年長被告判囚４個月
《經濟通通訊社２６日專訊》１５人涉於２０１４年佔領運動期間，違反禁制令阻礙清場，
被控刑事藐視法庭，案件今日在高等法院判刑。
該案最年長的被告，當時６９歲的劉鐵民被判囚４個月，而其餘１４名被告判囚１至２個月
，緩刑１２至１８個月，亦有被告兼罰款１萬至１﹒５萬元。
１５名被告包括承認控罪的黎宇聲、羅慧茵、陳子勳、陳瑋鋒、朱瑞英、黃嘉義、江金桃、
陳遨天、陳榮華和梁翰林；以及經審訊後定罪的蕭雲龍、文伙安、翁耀聲、陳柏陶和劉鐵民。
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