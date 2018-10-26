《品中資－羅國森》「國退民進」是不歸路

《品中資》一邊廂，今年是內地改革開放４０周年的日子，各大傳媒紛紛製作特輯，總結和

歌頌多年來改革開放的成果。

但另一邊廂，早前有網上文章指，「私營企業已經完成歷史使命，應該退場」，繼後又有中

央副部級官員發表類似論調，那就是，人力資源和社會保障部副部長在９月下旬時發表言論指，

要讓職工參與企業管理，分享成果。一時間，「國進民退」的議論，又再掀起。

老實說，雖然這類提法也不是第一次，但適逢今年是改革開放４０周年的大日子，在這個時

候有這種言論，並由部級官員「護航」，再加上阿里巴巴創辦人兼主席馬雲在５２歲之齡，突然

宣布退休，這一連串事情，不能不令人憂慮，這是否代表中央政策有變，中國是否想走回頭路？

！

不要忘記，現在引領中國高科技產業發展的騰訊（００７００）、阿里巴巴和百度等，都是

規模龐大，兼最具代表性的內地民營企業；而且，她們都已經是上市公司，很多投資者都持有這

些公司的股權。

我們作為投資者（雖然只是小投資者），聽到「國進民退」的言論時，實在憂心忡忡，因為

這正是所謂的「政策風險」，而這個「政策」，更是重中之重呢！

幸好，中央領導人及時出來反駁這種言論，其中主管金融經濟的副總理劉鶴再強調，國企民

企一視同仁，要鼓勵民企的發展，因為現在民企貢獻了中國企業數量的９０％，稅收近５０％，

ＧＤＰ近６０％，以及就業近８０％。



＊融資難窒礙私企發展＊



而總理李克強在今年９月下旬，出席夏季達沃斯論壇時又重申，支持民營經濟發展的政策措

施，會著力解決中小微企融資難和融資貴的問題。

當然，最有份量的，還是黨總書記兼國家主席習近平的說話。他在早前給「萬企幫萬村」行

動大受表彰的民營企業家回信，肯定民營企業在促進創新、增加就業和改善民生方面發揮了重要

作用，又提及「支持民營企業發展，是黨中央的一貫方針」，「任何否定、弱化民營經濟的言論

和做法都是錯誤的。」

我認為，到了今個星期，配合港珠澳大橋開通，主席習近平繼６年前，再一次南下廣東、珠

海和深圳巡視，才是最有效益和最具象徵意義的一次，因為這與鄧小平在１９９２年，以８８歲

高齡南下深圳，為改革開放再一次定調，打下強心針，有異曲同工的效果。

當時是８９年六四事件之後，中國遭國際孤立，經濟正處於困境，但整個經濟氛圍反而向國

企傾斜，對個體和民營經濟處處作出防範和限制，例如政府收回很多原本向民營企業開放的領域

，令民營經濟遭遇嚴重打壓，不少民企因而倒閉，而鄧小平在這個時候南巡（深圳特區的設立，

標誌著中國正式對外開放），再次推動改革開放，正所謂「發展是硬道理」，也是在當時提出的

。



＊不要讓民企國有化＊



到了今時，中國經濟增長持續放緩，再加上中美貿易摩擦不斷升溫，人民幣受壓，而私營企

業也面臨著融資難，發展更難的境地。到底在這一刻，內地應該進一步開放，還是收緊；是進一

步讓民營企業擴展，還是扶持國企的發展；是讓國企民營化，還是讓民企國有化？這一切都令中

外人士感到茫然。

我不敢說，過去兩年，內地股市低迷，是否與改革開放的力度，以及中國經濟是否會走回頭

路有關；但如果在這個關鍵時刻收緊民營企業的發展空間，則肯定會令中國經濟陷入困境。

我的看法是，中國是一個發展中的國家和市場，中央政府唯一要做的，就是放開手，讓市場

作主導，讓民營企業自由發展，釋放千千萬萬個體的腦力和勞力；那麼，經濟一定可以搞活的。

政府只需要在政策上給予扶持，以及作出適度的調控。只有這樣，這一刻的經濟困局，就可以安

然渡過。

再者，已經開放了４０年的內地經濟，繼續開放才是「硬道理」，讓民企進一步發展也是一

條不歸路。任何改變都足以摧毀過去４０年，全國人民的努力！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

