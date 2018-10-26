  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2018 09:42

《品中資－羅國森》「國退民進」是不歸路

　　《品中資》一邊廂，今年是內地改革開放４０周年的日子，各大傳媒紛紛製作特輯，總結和
歌頌多年來改革開放的成果。
　　但另一邊廂，早前有網上文章指，「私營企業已經完成歷史使命，應該退場」，繼後又有中
央副部級官員發表類似論調，那就是，人力資源和社會保障部副部長在９月下旬時發表言論指，
要讓職工參與企業管理，分享成果。一時間，「國進民退」的議論，又再掀起。
　　老實說，雖然這類提法也不是第一次，但適逢今年是改革開放４０周年的大日子，在這個時
候有這種言論，並由部級官員「護航」，再加上阿里巴巴創辦人兼主席馬雲在５２歲之齡，突然
宣布退休，這一連串事情，不能不令人憂慮，這是否代表中央政策有變，中國是否想走回頭路？

　　不要忘記，現在引領中國高科技產業發展的騰訊（００７００）、阿里巴巴和百度等，都是
規模龐大，兼最具代表性的內地民營企業；而且，她們都已經是上市公司，很多投資者都持有這
些公司的股權。
　　我們作為投資者（雖然只是小投資者），聽到「國進民退」的言論時，實在憂心忡忡，因為
這正是所謂的「政策風險」，而這個「政策」，更是重中之重呢！
　　幸好，中央領導人及時出來反駁這種言論，其中主管金融經濟的副總理劉鶴再強調，國企民
企一視同仁，要鼓勵民企的發展，因為現在民企貢獻了中國企業數量的９０％，稅收近５０％，
ＧＤＰ近６０％，以及就業近８０％。
　
＊融資難窒礙私企發展＊
　
　　而總理李克強在今年９月下旬，出席夏季達沃斯論壇時又重申，支持民營經濟發展的政策措
施，會著力解決中小微企融資難和融資貴的問題。
　　當然，最有份量的，還是黨總書記兼國家主席習近平的說話。他在早前給「萬企幫萬村」行
動大受表彰的民營企業家回信，肯定民營企業在促進創新、增加就業和改善民生方面發揮了重要
作用，又提及「支持民營企業發展，是黨中央的一貫方針」，「任何否定、弱化民營經濟的言論
和做法都是錯誤的。」
　　我認為，到了今個星期，配合港珠澳大橋開通，主席習近平繼６年前，再一次南下廣東、珠
海和深圳巡視，才是最有效益和最具象徵意義的一次，因為這與鄧小平在１９９２年，以８８歲
高齡南下深圳，為改革開放再一次定調，打下強心針，有異曲同工的效果。
　　當時是８９年六四事件之後，中國遭國際孤立，經濟正處於困境，但整個經濟氛圍反而向國
企傾斜，對個體和民營經濟處處作出防範和限制，例如政府收回很多原本向民營企業開放的領域
，令民營經濟遭遇嚴重打壓，不少民企因而倒閉，而鄧小平在這個時候南巡（深圳特區的設立，
標誌著中國正式對外開放），再次推動改革開放，正所謂「發展是硬道理」，也是在當時提出的

　
＊不要讓民企國有化＊
　
　　到了今時，中國經濟增長持續放緩，再加上中美貿易摩擦不斷升溫，人民幣受壓，而私營企
業也面臨著融資難，發展更難的境地。到底在這一刻，內地應該進一步開放，還是收緊；是進一
步讓民營企業擴展，還是扶持國企的發展；是讓國企民營化，還是讓民企國有化？這一切都令中
外人士感到茫然。
　　我不敢說，過去兩年，內地股市低迷，是否與改革開放的力度，以及中國經濟是否會走回頭
路有關；但如果在這個關鍵時刻收緊民營企業的發展空間，則肯定會令中國經濟陷入困境。
　　我的看法是，中國是一個發展中的國家和市場，中央政府唯一要做的，就是放開手，讓市場
作主導，讓民營企業自由發展，釋放千千萬萬個體的腦力和勞力；那麼，經濟一定可以搞活的。
政府只需要在政策上給予扶持，以及作出適度的調控。只有這樣，這一刻的經濟困局，就可以安
然渡過。
　　再者，已經開放了４０年的內地經濟，繼續開放才是「硬道理」，讓民企進一步發展也是一
條不歸路。任何改變都足以摧毀過去４０年，全國人民的努力！
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN