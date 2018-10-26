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26/10/2018 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價再貶１０１點子四連跌，報６﹒９５１０

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１０，
跌破６﹒９５關，較上個交易日貶１０１點子，創２０１７年１月４日以來新低，上個交易日報
６﹒９４０９。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨（２５日）午後已跌破６﹒９６關口，低見６﹒９６６６。
內地９月銀行結售匯逆差１７６億美元，當月代客結售匯逆差１６１億美元，為２０１６年１２
月以來的２１個月最大。市場預計，短期結售匯逆差可能還會繼續擴大，人民幣下行壓力還是比
較大。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．９５１０　　　　＋　１０１．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９０３６　　　　－　１３０．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１８５３　　　　－　１１５．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８８６６　　　　＋　　１２．９０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．９１２６　　　　－　３５０．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９１８７　　　　＋　１３１．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５３５１　　　　＋　１２６．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　５．０３２３　　　　＋　　４５．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．９５０７　　　　－　１５２．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．３１７６　　　　－　　６６．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０００　　　　＋　　　０．６０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．４３４６　　　　－　１１５．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１０１９　　　　＋　　５５．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６３．５９００　　　　－　　１７．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

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