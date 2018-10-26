【聚焦人幣】人幣中間價再貶１０１點子四連跌，報６﹒９５１０

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１０，

跌破６﹒９５關，較上個交易日貶１０１點子，創２０１７年１月４日以來新低，上個交易日報

６﹒９４０９。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨（２５日）午後已跌破６﹒９６關口，低見６﹒９６６６。

內地９月銀行結售匯逆差１７６億美元，當月代客結售匯逆差１６１億美元，為２０１６年１２

月以來的２１個月最大。市場預計，短期結售匯逆差可能還會繼續擴大，人民幣下行壓力還是比

較大。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．９５１０ ＋ １０１．００

１歐元╱人民幣 ７．９０３６ － １３０．００

１００日圓╱人民幣 ６．１８５３ － １１５．００

１港元╱人民幣 ０．８８６６ ＋ １２．９０

１英鎊╱人民幣 ８．９１２６ － ３５０．００

１澳元╱人民幣 ４．９１８７ ＋ １３１．００

１紐元╱人民幣 ４．５３５１ ＋ １２６．００

１新加坡╱人民幣 ５．０３２３ ＋ ４５．００

１瑞郎╱人民幣 ６．９５０７ － １５２．００

１加元╱人民幣 ５．３１７６ － ６６．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０００ ＋ ０．６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．４３４６ － １１５．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１０１９ ＋ ５５．００

１人民幣╱韓元 １６３．５９００ － １７．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ａｃ）

