【呵護民企】浙江設立百億市場化債轉股基金，緩解企業債務壓力

《經濟通通訊社２６日專訊》浙江省國有資本運營有限公司與農銀金融資產投資有限公司、

農行浙江省分行簽署《戰略合作框架協議》和《有限合伙基金協議》，正式設立「浙江省新興動

力基金」。合作投資目標規模１００億元人民幣，首期規模２０億元人民幣。

基金將主要投向浙江省內上市公司，特別是民營上市公司，緩解企業債務壓力，化解省內金

融風險。首單業務有望於近期完成試水投放。（ｂｉ）

