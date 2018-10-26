《經濟通通訊社２６日專訊》浙江省國有資本運營有限公司與農銀金融資產投資有限公司、
農行浙江省分行簽署《戰略合作框架協議》和《有限合伙基金協議》，正式設立「浙江省新興動
力基金」。合作投資目標規模１００億元人民幣，首期規模２０億元人民幣。
基金將主要投向浙江省內上市公司，特別是民營上市公司，緩解企業債務壓力，化解省內金
融風險。首單業務有望於近期完成試水投放。（ｂｉ）
26/10/2018 15:59
【呵護民企】浙江設立百億市場化債轉股基金，緩解企業債務壓力
《經濟通通訊社２６日專訊》浙江省國有資本運營有限公司與農銀金融資產投資有限公司、
農行浙江省分行簽署《戰略合作框架協議》和《有限合伙基金協議》，正式設立「浙江省新興動
力基金」。合作投資目標規模１００億元人民幣，首期規模２０億元人民幣。
基金將主要投向浙江省內上市公司，特別是民營上市公司，緩解企業債務壓力，化解省內金
融風險。首單業務有望於近期完成試水投放。（ｂｉ）
|中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
|FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
|國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
|生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰