騰訊擴大《王者榮耀》強制公安實名校驗範圍，新增八地市

《經濟通通訊社２６日專訊》騰訊（００７００）公布，擴大《王者榮耀》強制公安實名校

驗範圍，繼北京升級之後，今日啟動天津、南京、秦皇島、三亞、孝感、鐵嶺、周口、涼山彝族

自治州八地市《王者榮耀》當地全體用戶的強制公安實名校驗試運行，未通過校驗的遊戲帳號將

禁止登錄。

與北京政策一樣，一個未成年人實名信息僅允許用於微信和ＱＱ平台各一個遊戲帳號的校驗

。

此外，基於未成年自然人身份的「總時長控制」的功能正在開發中，該功能開發完畢後，一

個未成年人的每日可遊戲時間將依據自然人身份，而不是帳號來判斷。

用於解決未成年人冒用成年人身份問題的金融級身份識別技術也正在籌備新一輪測試。



＊旗下更多遊戲產品將接入公安權威數據平台＊



《王者榮耀》健康系統是由騰訊自行研發、推出的一項移動遊戲防沉迷措施。根據系統規定

：１２周歲以下未成年人每天在《王者榮耀》中限玩１小時（同時每日２１：００－次日

８：００之間禁玩），１２周歲以上未成年人每天限玩２小時，超出時間後將被強制下線，當天

不能再玩。

未來，騰訊將把旗下更多遊戲產品接入公安權威數據平台，進一步擴大健康系統的覆蓋範圍

，不斷探索各項新技術的應用，通過在網絡遊戲事先（成長守護平台）、事中（健康系統）、事

後（客服主動服務）等環節的不斷完善，構建全方位保護未成年人健康上網的良性閉環。

（ｃｔ）

