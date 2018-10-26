《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，人行與日本銀行簽署中日雙邊
本幣互換協議，旨在維護兩國金融穩定，支持雙邊經濟和金融活動發展。協議規模為２０００億
元人民幣╱３４０００億日元，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。（ｂｉ）
26/10/2018 13:15
【中日局勢】中國人行及日本央行簽本幣互換協議，規模二千億人幣
《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，人行與日本銀行簽署中日雙邊
本幣互換協議，旨在維護兩國金融穩定，支持雙邊經濟和金融活動發展。協議規模為２０００億
元人民幣╱３４０００億日元，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。（ｂｉ）
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