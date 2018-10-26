【中日局勢】人行授權中行東京分行擔任日本人民幣業務清算行

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，近日人行與日本銀行簽署了在日本建立人民幣

清算安排的合作備忘錄。

根據備忘錄，中國人民銀行決定授權中國銀行東京分行擔任日本人民幣業務清算行。日本人

民幣清算安排的建立將有利於中日兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙

邊貿易和投資便利化。（ｂｉ）

