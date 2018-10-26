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26/10/2018 14:00

【中日局勢】李克強：中國願加強與日本關係，支持日本和朝鮮對話

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李克強表示，中國願意加強與日本的關係，重回穩
健及正常的雙邊關係，中國也支持日本和朝鮮對話解決問題。
　　李克強指出，中日兩國均認為自由貿易應受到保護，並稱中方不會搞人民幣競爭性貶值。
　　中國與日本周五簽署範圍廣泛的協議，強化兩國關係，承諾加強金融與貿易，乃至於創新與
股票上市方面的合作。
　　協議是在日本首相安倍晉三訪問北京期間簽訂，安倍也是七年來首度訪問中國的日本首相。
在中美貿易戰的背景下，中日兩國尋求進一步加強關係與互信。（ｂｉ）

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