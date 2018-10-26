《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李克強表示，中國願意加強與日本的關係，重回穩
健及正常的雙邊關係，中國也支持日本和朝鮮對話解決問題。
李克強指出，中日兩國均認為自由貿易應受到保護，並稱中方不會搞人民幣競爭性貶值。
中國與日本周五簽署範圍廣泛的協議，強化兩國關係，承諾加強金融與貿易，乃至於創新與
股票上市方面的合作。
協議是在日本首相安倍晉三訪問北京期間簽訂，安倍也是七年來首度訪問中國的日本首相。
在中美貿易戰的背景下，中日兩國尋求進一步加強關係與互信。（ｂｉ）
26/10/2018 14:00
【中日局勢】李克強：中國願加強與日本關係，支持日本和朝鮮對話
《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李克強表示，中國願意加強與日本的關係，重回穩
健及正常的雙邊關係，中國也支持日本和朝鮮對話解決問題。
李克強指出，中日兩國均認為自由貿易應受到保護，並稱中方不會搞人民幣競爭性貶值。
中國與日本周五簽署範圍廣泛的協議，強化兩國關係，承諾加強金融與貿易，乃至於創新與
股票上市方面的合作。
協議是在日本首相安倍晉三訪問北京期間簽訂，安倍也是七年來首度訪問中國的日本首相。
在中美貿易戰的背景下，中日兩國尋求進一步加強關係與互信。（ｂｉ）
|FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
|國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
|生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
|中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰