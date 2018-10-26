【呵護民企】中證監：支持機構發專項債紓困，將設立綠色通道審核

《經濟通通訊社２６日專訊》中證監新聞發言人常德鵬表示，為解決民營企業融資難，證監

會支持各類符合條件的機構發行專項公司債，募集資金專門用於紓解民營融資困境和股權質押風

險。

他指出，目前深圳市投資控股和北京海澱科技金融資本控股集團首批專項債已經發行，還有

多家機構提出了意向，滬深交易所正在對接，交易所將對該類專項審核建立綠色通道，適用即報

即審，提高發行效率。（ｂｉ）

