【聚焦人幣】在岸人幣跌破６﹒９６關，離岸失守６﹒９７

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣匯價今日繼續弱勢，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）開市

後接連失守６﹒９５及６﹒９６關，低見６﹒９６１８，，再創２０１７年１月以來的新低。

而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦更是借勢貶值，一度跌破６﹒９７關，低見６﹒９７０４，暫在

６﹒９６８５徘徊。

隔晚美股反彈，美元指數持續走強。今日人民幣中間價下調１０４點，進一步跌破６﹒９５

關，下調幅度多於市場預期。（ａｃ）

