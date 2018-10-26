《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣匯價今日繼續弱勢，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）開市
後接連失守６﹒９５及６﹒９６關，低見６﹒９６１８，，再創２０１７年１月以來的新低。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦更是借勢貶值，一度跌破６﹒９７關，低見６﹒９７０４，暫在
６﹒９６８５徘徊。
隔晚美股反彈，美元指數持續走強。今日人民幣中間價下調１０４點，進一步跌破６﹒９５
關，下調幅度多於市場預期。（ａｃ）
26/10/2018 11:03
【聚焦人幣】在岸人幣跌破６﹒９６關，離岸失守６﹒９７
《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣匯價今日繼續弱勢，在岸人民幣兌美元（ＣＮＹ）開市
後接連失守６﹒９５及６﹒９６關，低見６﹒９６１８，，再創２０１７年１月以來的新低。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦更是借勢貶值，一度跌破６﹒９７關，低見６﹒９７０４，暫在
６﹒９６８５徘徊。
隔晚美股反彈，美元指數持續走強。今日人民幣中間價下調１０４點，進一步跌破６﹒９５
關，下調幅度多於市場預期。（ａｃ）
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
|國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
|生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
|中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
|香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰