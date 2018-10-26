《經濟通通訊社２６日專訊》人行副行長潘功勝在國務院政策例行吹風會上介紹設立民企債
券融資支持工具，緩解企業融資難。他稱，人行積極採取了一些措施來穩定預期，初步估算民企
債券融資支持工具可能會形成１６００億元人民幣的規模，會觀察評估工具的效果，以決定是否
擴大規模。（ｃｔ）
26/10/2018 14:16
【呵護民企】人行：民企債券融資支持工具料規模１６００億元
《經濟通通訊社２６日專訊》人行副行長潘功勝在國務院政策例行吹風會上介紹設立民企債
券融資支持工具，緩解企業融資難。他稱，人行積極採取了一些措施來穩定預期，初步估算民企
債券融資支持工具可能會形成１６００億元人民幣的規模，會觀察評估工具的效果，以決定是否
擴大規模。（ｃｔ）
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