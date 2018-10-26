《經濟通通訊社２６日專訊》國新辦召開國務院政策例行吹風會。人民銀行表示，將發揮債
券市場引領作用，運用好民營企業債券融資支持工具，通過市場化方式做好信用增進服務，穩定
和促進民營企業債券融資。條件成熟時引入商業銀行、保險公司資金自願參與，建立風險共擔機
制。（ｃｔ）
26/10/2018 10:23
【呵護民企】人行：促進民營企業債券融資，引入銀行保險自願參與
《經濟通通訊社２６日專訊》國新辦召開國務院政策例行吹風會。人民銀行表示，將發揮債
券市場引領作用，運用好民營企業債券融資支持工具，通過市場化方式做好信用增進服務，穩定
和促進民營企業債券融資。條件成熟時引入商業銀行、保險公司資金自願參與，建立風險共擔機
制。（ｃｔ）
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