《經濟通通訊社２６日專訊》國新辦召開國務院政策例行吹風會。人民銀行表示，將繼續按
照市場化、法治化原則，發揮債券、信貸、股票等多渠道融資功能，進一步改善民營和小微企業
的金融服務。
人行將加大對銀行貸款投放和利率的監測考核和督查檢查力度，對於經營良好暫遇困難的企
業，要求銀行不得盲目抽貸、斷貸。（ｃｔ）
26/10/2018 10:06
【呵護民企】人行：經營良好暫遇困難企業，銀行不得盲目抽貸斷貸
《經濟通通訊社２６日專訊》國新辦召開國務院政策例行吹風會。人民銀行表示，將繼續按
照市場化、法治化原則，發揮債券、信貸、股票等多渠道融資功能，進一步改善民營和小微企業
的金融服務。
人行將加大對銀行貸款投放和利率的監測考核和督查檢查力度，對於經營良好暫遇困難的企
業，要求銀行不得盲目抽貸、斷貸。（ｃｔ）
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
|國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
|生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
|中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
|香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰