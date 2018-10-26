【呵護民企】人行：經營良好暫遇困難企業，銀行不得盲目抽貸斷貸

《經濟通通訊社２６日專訊》國新辦召開國務院政策例行吹風會。人民銀行表示，將繼續按

照市場化、法治化原則，發揮債券、信貸、股票等多渠道融資功能，進一步改善民營和小微企業

的金融服務。

人行將加大對銀行貸款投放和利率的監測考核和督查檢查力度，對於經營良好暫遇困難的企

業，要求銀行不得盲目抽貸、斷貸。（ｃｔ）

