【聚焦人幣】人行放話無懼人幣空頭，在岸人幣抽升，收復６﹒９４

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣今早走貶，但下午時段急速拉升，在岸人民幣更接連收

復６﹒９５及６﹒９４關，高見６﹒９３８０，短線拉升過百點。而離岸人民幣就輕微收復

６﹒９６關，暫在６﹒９５９５徘徊。

人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝今日表示，對於那些試圖做空人民幣的勢力，幾年

之前我們都交過手，彼此也非常熟悉，應該記憶猶新。他強調，中國有基礎、有能力、有信心保

持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（ａｃ）

