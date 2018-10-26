《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣今早走貶，但下午時段急速拉升，在岸人民幣更接連收
復６﹒９５及６﹒９４關，高見６﹒９３８０，短線拉升過百點。而離岸人民幣就輕微收復
６﹒９６關，暫在６﹒９５９５徘徊。
人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝今日表示，對於那些試圖做空人民幣的勢力，幾年
之前我們都交過手，彼此也非常熟悉，應該記憶猶新。他強調，中國有基礎、有能力、有信心保
持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（ａｃ）
26/10/2018 16:05
【聚焦人幣】人行放話無懼人幣空頭，在岸人幣抽升，收復６﹒９４
《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣今早走貶，但下午時段急速拉升，在岸人民幣更接連收
復６﹒９５及６﹒９４關，高見６﹒９３８０，短線拉升過百點。而離岸人民幣就輕微收復
６﹒９６關，暫在６﹒９５９５徘徊。
人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝今日表示，對於那些試圖做空人民幣的勢力，幾年
之前我們都交過手，彼此也非常熟悉，應該記憶猶新。他強調，中國有基礎、有能力、有信心保
持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（ａｃ）
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