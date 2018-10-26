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即市新聞

26/10/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國宏觀經濟狀況令人憂

　　《神州縱橫》中國公布了首三季經濟數據，表現一如預期弱勢持續而有深化傾向，近期前景
殊不樂觀。然而當局仍感覺良好認為是總體平穩穩中有進，卻也承認整體形勢是穩中有變，下行
壓力加大。可惜在如此情況下仍未見新思維新策略，只是動員一眾高官出口術救命。
　
＊經濟持續下行未見底＊
　
　　頭三季ＧＤＰ增６﹒７％，當中增幅逐季回落：由首季６﹒８％到次季６﹒７％到三季
６﹒５％，創了自２００９年首季６﹒４％後近１０年新低。這清楚顯示在幾年調整後中國經濟
的軟著陸仍未終止，仍在穩步下行。第四季增長看來難免再降，何時能築底亦未可知。第三季經
濟下行形熊全面：頭三季工業增長６﹒４％比上半年降０﹒３個百分點，零售額增９﹒３％相比
降０﹒１百分點，投資增５﹒４％相比降０﹒６百分點，反映內需全面走弱。唯一「亮點」是外
貿：頭三季出入口分別增６﹒５％及１４﹒１％均比上半年的為高。但這至少部分是假象，乃因
中美貿易戰持續升溫，兩方企業趕在期限前完成交易，故貿易強勢大多是「趕貨效應」，其後便
會放緩。此外由於外貿順差同比大減逾２８％，拉低了ＧＤＰ增長，故外需總體來說是個負累。
內需不振外需負累乃當前經濟下行不止的最基本原因，而展望未來情況只會惡化。原因之一是外
需負累將隨中美貿戰升級及國際政經不穩等效應而增強，二是內需在內外部問題夾擊下將進一步
放緩，故四季度增長放慢已成定局。
　
＊政策失當危及經濟表現＊
　
　　其實中國經濟本身的問題並非十分嚴重或無藥可治，真正的危險在於無視問題和政策失當。
一是當局仍以「穩」來掩蓋下行粉飾太平。二是看不到內需中投資已弱得很慘，仍奉行消費帶動
增長的思路，抗拒採取大規模的投資振興計劃。三是在外需負累日甚下仍打腫臉充胖子，不自量
力地鼓勵入口，並要以此拉動他國增長和顯示繼續擴大開放的意向，四是宏調錯向。財政政策本
應集中力量辦大事，卻以減免費撒芝麻式分散投入而致低效。貨幣政策本應繼續維持中性以利去
槓桿，卻以「穩槓桿」為名改為全面降準走向寬鬆而不利防禦風險。匯率政策本宜順應市場貶值
卻以保七阻止。因此宏調起不到推動經濟健康發展的應有功用，五是對股市過多干預。目前出動
副總理劉鶴及一行兩會領導等一眾高官，發動輿論戰唱好經濟及Ａ股，更指Ａ股偏弱與經濟良好
狀況不符。改革至今幾十年Ａ股仍未能擺脫政策市確令人慨嘆。如果真是偏弱市場自會調節，即
使一時未及調節也應讓市場自行處理，否則市場永遠不會成長及成熟。《資深評論員　凌昆》

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