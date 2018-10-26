《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１０，跌破６﹒９５關，
較上個交易日貶１０１點子，創２０１７年１月４日以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦跌隨向下，低開３２點子，報６﹒９５３０，上
個交易日即期匯率收盤報６﹒９４９８。（ａｃ）
26/10/2018 09:40
【聚焦人幣】人幣中間價破６﹒９５關，即期開市貶３２點
《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１０，跌破６﹒９５關，
較上個交易日貶１０１點子，創２０１７年１月４日以來新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦跌隨向下，低開３２點子，報６﹒９５３０，上
個交易日即期匯率收盤報６﹒９４９８。（ａｃ）
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