【聚焦人幣】人幣中間價破６﹒９５關，即期開市貶３２點

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１０，跌破６﹒９５關，

較上個交易日貶１０１點子，創２０１７年１月４日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦跌隨向下，低開３２點子，報６﹒９５３０，上

個交易日即期匯率收盤報６﹒９４９８。（ａｃ）

