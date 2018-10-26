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26/10/2018 09:23

【人行收水】人行不開展逆回購，今淨回籠３００億結束５日淨投放

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對沖人行逆回購到
期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作，結束連續五日的公
開市場操作。
　　公開市場今日有３００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。全周
累計淨投放４６００億元人民幣，創逾３個月單周投放新高。（ａｃ）

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