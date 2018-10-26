《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對沖人行逆回購到
期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作，結束連續五日的公
開市場操作。
公開市場今日有３００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。全周
累計淨投放４６００億元人民幣，創逾３個月單周投放新高。（ａｃ）
26/10/2018 09:23
【人行收水】人行不開展逆回購，今淨回籠３００億結束５日淨投放
《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，臨近月末財政支出增加，可對沖人行逆回購到
期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日不開展逆回購操作，結束連續五日的公
開市場操作。
公開市場今日有３００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。全周
累計淨投放４６００億元人民幣，創逾３個月單周投放新高。（ａｃ）
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
|國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
|生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
|中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
|香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰