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26/10/2018 11:52

【油市博奕】中國政府據報通知中石油中石化停買伊朗石油

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述知情人士透露，中國政府已通知中石油及中石化不
要購買伊朗石油，相信和美國擬經濟制裁伊朗事件有關。
　　消息指，中石油及中石化將暫時凍結伊朗石油進口，因若美國和伊朗談判失敗，美國的制裁
措施將於１１月４日生效，生效後繼續購買伊朗原油的企業，或將同遭美國制裁。
　　中國是伊朗的最大原油進口國，早前據傳昆侖銀行將停止處理來自伊朗的支付業務，意味中
國切斷了與伊朗之間資金流動的主要通道。
　　中國石油和中國石化對消息表示不予置評。（ｅｙ）

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