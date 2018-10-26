【油市博奕】中國政府據報通知中石油中石化停買伊朗石油

《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述知情人士透露，中國政府已通知中石油及中石化不

要購買伊朗石油，相信和美國擬經濟制裁伊朗事件有關。

消息指，中石油及中石化將暫時凍結伊朗石油進口，因若美國和伊朗談判失敗，美國的制裁

措施將於１１月４日生效，生效後繼續購買伊朗原油的企業，或將同遭美國制裁。

中國是伊朗的最大原油進口國，早前據傳昆侖銀行將停止處理來自伊朗的支付業務，意味中

國切斷了與伊朗之間資金流動的主要通道。

中國石油和中國石化對消息表示不予置評。（ｅｙ）

