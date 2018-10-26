【國家隊尋蹤】３年前救市基金齊清倉，國家隊留ＥＴＦ槓桿武器

《經濟通通訊社記者楊英傑２６日報道》５隻被譽為「國家隊」的基金接連兩天公布第三季

季報，如出一轍地全數將股份清倉，資產額均被贖回至不足２億元（人民幣．下同），贖回比率

均高於９８﹒９％，更宣布召開大會，擬終止該等基金合同。

招商、易方達、嘉實、華夏及南方旗下「國家隊」基金於２０１５年股災期間，由證金公司

出資認購，被視為政府入場救市的象徵，如今清盤意味著其歷史任務結束。市場預測，「國家隊

」基金清盤可能是早前市場下跌的主因之一，但這不代表「國家隊」不再救市，因政府一直有通

過申購交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）方式進場。



＊基金盡沽３００億元持倉，惹外界爭議＊



五隻「國家隊」基金在第三季季報顯示，已無任何股票及債券存倉，資產絕大多數是銀行存

款及結算備付金，贖回比率高於９８﹒９％，並同時發出預警，指基金合同生效三年屆滿，已連

續２０個工作日出現基金份額持有人數量不滿２００人的情形，警示基金將清盤。

五隻基金集體發布公告，決定召開持有人大會，就是否終止基金合同進行表決，由於市場普

遍認為該等基金的持有人即證金公司，預料該等基金將很快進行清算，退出歷史舞台。

截至今年６月底，五家基金股票持倉合共近３１５億元，而截至９月底則集體清零，換言之

，上季「國家隊」一共沽走３１５億元股份，超過２５日兩市交易總額一成，且「國家隊」的持

倉大多數都是權重股。市場認為，「國家隊」大幅清倉導致Ａ股下行，可能對股市帶來負面情緒

。

不過從股市表現來看，累計今年第三季滬綜指僅下跌了０﹒９２％或２６點，以季內最低位

計則跌了７﹒１％，相比本月跌幅而言只是小巫見大巫。

至於有人指「國家隊」基金在低位救市買入再高位賣出，如今Ａ股下行區間退市，做法對投

資者不公平。不可否認該等基金３年間收益可觀且跑贏同業，但是否在「割禾青」則見仁見智。



＊ＥＴＦ具隱蔽性，屬「國家隊」另一根據地＊



另外有聲音指「國家隊」不再救市，這種說法難免過於單純，因股市穩定對於中國政府來說

具經濟及社會意義，Ａ股在環球風暴和中美貿易開戰的緊張關頭，難免要「講一點政治」，事實

上本月發生了兩次環球股市大跌，當中亦不難發現「國家隊」救火的身影。

「國家隊」另一個駐紮股市的根據地在ＥＴＦ。根據今年已披露的基金半年報，截至今年６

月底，中央匯金進入８隻ＥＴＦ基金的前十大持有人名單，以當時市價計，持有市值達到

６８５﹒０８億元。而證金公司出現在６隻ＥＴＦ的前十大持有人名單中，持有市值合計

１８﹒７３億元。

「國家隊」大量買入ＥＴＦ後，令ＥＴＦ價格提升並且對其淨值呈大幅溢價，市場投資者為

套利，會將股票換成ＥＴＦ份額，從而拉高標的股價，達到救市效果，而且隱蔽性更強，市場更

難追蹤。但是中國知名經濟學家郎咸平曾表示，這種「以槓桿救槓桿」的方法只會虛抬股市，嚇

退理性投資者，其說法用直白的方式演繹，即是批評「國家隊」有造市的嫌疑。

