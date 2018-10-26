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即市新聞

26/10/2018 15:33

【國家隊尋蹤】３年前救市基金齊清倉，國家隊留ＥＴＦ槓桿武器

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２６日報道》５隻被譽為「國家隊」的基金接連兩天公布第三季
季報，如出一轍地全數將股份清倉，資產額均被贖回至不足２億元（人民幣．下同），贖回比率
均高於９８﹒９％，更宣布召開大會，擬終止該等基金合同。
　　招商、易方達、嘉實、華夏及南方旗下「國家隊」基金於２０１５年股災期間，由證金公司
出資認購，被視為政府入場救市的象徵，如今清盤意味著其歷史任務結束。市場預測，「國家隊
」基金清盤可能是早前市場下跌的主因之一，但這不代表「國家隊」不再救市，因政府一直有通
過申購交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）方式進場。

＊基金盡沽３００億元持倉，惹外界爭議＊

　　五隻「國家隊」基金在第三季季報顯示，已無任何股票及債券存倉，資產絕大多數是銀行存
款及結算備付金，贖回比率高於９８﹒９％，並同時發出預警，指基金合同生效三年屆滿，已連
續２０個工作日出現基金份額持有人數量不滿２００人的情形，警示基金將清盤。
　　五隻基金集體發布公告，決定召開持有人大會，就是否終止基金合同進行表決，由於市場普
遍認為該等基金的持有人即證金公司，預料該等基金將很快進行清算，退出歷史舞台。
　　截至今年６月底，五家基金股票持倉合共近３１５億元，而截至９月底則集體清零，換言之
，上季「國家隊」一共沽走３１５億元股份，超過２５日兩市交易總額一成，且「國家隊」的持
倉大多數都是權重股。市場認為，「國家隊」大幅清倉導致Ａ股下行，可能對股市帶來負面情緒

　　不過從股市表現來看，累計今年第三季滬綜指僅下跌了０﹒９２％或２６點，以季內最低位
計則跌了７﹒１％，相比本月跌幅而言只是小巫見大巫。
　　至於有人指「國家隊」基金在低位救市買入再高位賣出，如今Ａ股下行區間退市，做法對投
資者不公平。不可否認該等基金３年間收益可觀且跑贏同業，但是否在「割禾青」則見仁見智。

＊ＥＴＦ具隱蔽性，屬「國家隊」另一根據地＊

　　另外有聲音指「國家隊」不再救市，這種說法難免過於單純，因股市穩定對於中國政府來說
具經濟及社會意義，Ａ股在環球風暴和中美貿易開戰的緊張關頭，難免要「講一點政治」，事實
上本月發生了兩次環球股市大跌，當中亦不難發現「國家隊」救火的身影。
　　「國家隊」另一個駐紮股市的根據地在ＥＴＦ。根據今年已披露的基金半年報，截至今年６
月底，中央匯金進入８隻ＥＴＦ基金的前十大持有人名單，以當時市價計，持有市值達到
６８５﹒０８億元。而證金公司出現在６隻ＥＴＦ的前十大持有人名單中，持有市值合計
１８﹒７３億元。
　　「國家隊」大量買入ＥＴＦ後，令ＥＴＦ價格提升並且對其淨值呈大幅溢價，市場投資者為
套利，會將股票換成ＥＴＦ份額，從而拉高標的股價，達到救市效果，而且隱蔽性更強，市場更
難追蹤。但是中國知名經濟學家郎咸平曾表示，這種「以槓桿救槓桿」的方法只會虛抬股市，嚇
退理性投資者，其說法用直白的方式演繹，即是批評「國家隊」有造市的嫌疑。

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