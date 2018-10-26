【呵護民企】兩國有券商擬就三家民企發行信用風險保護工具

《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述知情人士稱，國泰君安證券（０２６１１）

（滬：６０１２１１）和中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）擬於下周在上交所發行

信用風險保護工具，對標資產為紅獅控股和金誠信礦業（滬：６０３９７９），據悉該兩家券商

還將在深交所發行信用風險保護工具，對標資產為恆逸集團。上述交易仍有待中證監最終審批。

信用風險保護工具是一種通過其信用保護買方的金融合約。（ｅｙ）

