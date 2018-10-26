《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述知情人士稱，國泰君安證券（０２６１１）
（滬：６０１２１１）和中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）擬於下周在上交所發行
信用風險保護工具，對標資產為紅獅控股和金誠信礦業（滬：６０３９７９），據悉該兩家券商
還將在深交所發行信用風險保護工具，對標資產為恆逸集團。上述交易仍有待中證監最終審批。
信用風險保護工具是一種通過其信用保護買方的金融合約。（ｅｙ）
26/10/2018 15:37
【呵護民企】兩國有券商擬就三家民企發行信用風險保護工具
《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述知情人士稱，國泰君安證券（０２６１１）
（滬：６０１２１１）和中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）擬於下周在上交所發行
信用風險保護工具，對標資產為紅獅控股和金誠信礦業（滬：６０３９７９），據悉該兩家券商
還將在深交所發行信用風險保護工具，對標資產為恆逸集團。上述交易仍有待中證監最終審批。
信用風險保護工具是一種通過其信用保護買方的金融合約。（ｅｙ）
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