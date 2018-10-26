【ＦＯＣＵＳ】外資唱好Ａ股，是否出口術下月見真章

【ＦＯＣＵＳ】或許是不忿有「國家隊」加持的Ａ股周四（２５日）漂亮收復２６００關，

周三（２４日）暴跌的美股周四現報復式反彈，不單道指一度狂飆５２０點，納指亦錄７個月最

大升幅。不過，回勇的重磅股如ＦＡＮＧ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｉｘ、

Ｇｏｏｇｌｅ）及Ｔｗｉｔｔｅｒ盤後齊齊下挫３％－７％。截至上午１１時半，道指期貨跌逾

２００點，預示美股仍「有排驚」。

奇妙的是，繼商品大王Ｊｉｍ Ｒｏｇｅｒｓ聲稱「已沽清美股，改持Ａ股」後，摩通、法

巴旗下資管部門及基金公司Ｔ﹒Ｒｏｗｅ Ｐｒｉｃｅ等外資，紛紛最新唱好Ａ股，是出口術還

是真心話，或要待央媽１１月中公布境外機構和個人持有境內股票資產數據方見真章。



＊現長線買入機會，看好消費、ＩＴ股＊



摩通資產管理亞太新興市場股票副總裁Ｅｒｉｃ Ｂｉａｎ發表點評稱，Ａ股近期的下跌為

長線投資者提供很好的買入機會，包括估值變得更吸引、本益比相對歷史平均折價、ＭＳＣＩ因

素不容忽視等，透露已經逢低增持一些優質個股。

其預期，儘管中美貿易摩擦或繼續形成拖累，甚至有短期升級的可能，但中國政府協同性的

政策應對，以及持續推進改革緩解外部衝擊的努力令人鼓舞；中國經濟增長預計會繼續保持可控

的放緩。

法巴資產管理大中華股市主管Ｃａｒｏｌｉｎｅ Ｙｕ Ｍａｕｒｅｒ亦稱，中國股市經過

近期回調已顯現愈來愈多的投資機會，正計劃在時機成熟時增加Ａ股配置。他表示，長期仍會著

重消費股，尤其是消費服務類公司，以及和科技有關的ＩＴ股或工業自動化有關個股，因經濟放

緩到一定程度後，這些領域將恢復增長。

管理Ｔ﹒Ｒｏｗｅ Ｐｒｉｃｅ旗下１億美元規模的Ａｓｉａ Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅ

ｓ Ｆｕｎｄ的基金經理Ｅｒｉｃ Ｃ﹒Ｍｏｆｆｅｔｔ則指，除金融板塊以外的Ａ股估值已回

落到２００８年水平，散戶的恐慌拋售給海外投資者創造了買入機會，並看好消費板塊。



＊與恆指隱密價格比率，或預示續尋底＊



外資有無真金白銀進場，除了華夏上證５０ＥＴＦ、華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ、南方富時

Ａ５０ＥＴＦ近日齊錄大規模資金流入，央媽每月公布的「境外機構和個人持有境內人民幣金融

資產情況」亦可供參考。

在Ａ股入摩前的５月，外資曾大舉增持境內股票約１２５９億元人幣，但９月增持規模就腰

斬至５５９億；而外資９月增持國內人民幣債券僅不到５１億元，較８月驟降９３％。至於１０

月的數據，將於下月中公布。

一邊是「國家隊」加持，一邊是外資唱好，Ａ股此輪由４﹒４５萬億質押盤引發的跌勢是否

已到盡頭，仍是見仁見智。不過，從過去２０年滬指與恆指的隱密價格比率看，滬綜指的低點應

是恆指的十分一左右，由此計算，早市直逼２４６００的恆指是否預示Ａ股仍將尋底？拭目以待

。（經濟通通訊社 俞瑾）

