《精心傑作－溫傑》恒指續向下尋底，三一國際看長線

《精心傑作》上周提到港股會繼續向下尋底，果然不出所料。上周五（１９日）內地金融界

四位巨頭分別發聲明支持股市，令Ａ股得以喘息。上證於周一（２２日）裂口高開並連破

２６００點及２６５０點兩關。可惜後勁不繼，內地股民始終信心不足，兩天築起的高位只是提

供「散貨」機會。而港股走勢亦類同，恆指周一見過近期高位２６２３５點，並補回早前大跌的

裂口。但始終缺乏重大利好因素，恆指翌日（２３日）隨即下跌超過３％，周四（２５日）更受

累美股暴跌而裂口低開於２４７６７點，失守２５０００重要心理關口。近日不少股民問筆者暴

跌，原因何在？尋底，底在那裡？



首先大家必需明白恆指自本年２月份大跌的原因基本上未見明顯好轉，而壞的因素卻接二連

三，造成眾多投資者的悲觀情緒。貿易戰陰霾未散，歐美經濟前景亦現隱憂，加上中國經濟下行

，Ａ股質押股權等問題，令恆指只見反彈不見長升。眾多股票如銀行股緊貼經濟周期，自然令市

場下調其估值。而筆者推介的匯控（００００５），若計跌輻，表現已算相對穩健。



另外，若簡單以１６年低位１８２７８點和本年年頭高位３３４８４點作黃金比率回調，下

一有力支持應在２４０８７點（６１﹒８％），各位可以留意。另因港股受美股影響，我們亦需

留意美股走勢。周四道指已跌穿上升通道，若美股進一步回落，港股也將受累。



＊三一國際受惠國策＊



基於市況不佳，入市策略首重風險管理（將注碼減少），並且選擇部分業績理想，甚至是受

惠國策的股份，例如是今個星期介紹，主要為煤礦企業及港口提供機器設備的三一國際

（００６３１）。由於煤企受到政策要求而提升產品的質量，加上淘汰落後企業後供應量下降，

煤炭格價上升，帶動企業盈利向好。在此情況下，煤企會加大投資機器設備，以加速煤礦生產效

率。機器設備需求增加，作為業界龍頭的三一國際自然受惠。



事實上，受惠於國家「一帶一路」、「水鐵聯運」政策及鐵路運輸集裝箱化比率提高，集團

港口機械產品銷售收入大幅增加，市場佔有率不斷提升。公司旗下主力產品掘進機和堆高機，市

場佔有率分別錄得５６﹒４％及４５﹒９％，而正面吊產品在中國的市場佔有率達約６５％，穩

居行業第一。



投資者或會憂慮貿易戰對集團的影響。儘管中美貿易摩擦不斷，但集團煤機產品及港口機械

產品的國際銷售並未受到打擊，且煤機產品的國際銷售帶動收入大幅增加。現時集團產品已經遍

布６大洲４０多個國家，包括美國、阿根廷、南非、俄羅斯、澳大利亞等地，上半年已錄得約

５﹒５億元人民幣的銷售金額。預期未公司將繼續積極拓展海外市場，既可減低市場風險，更可

把不同技術應用在不同的市場上。



受市場氣氛拖累，集團股價顯著回落，考慮到其基本因素理想，料市況回穩後，股價有機率

先反彈，看好的投資者可分注作中長線部署。建議於２﹒２元附近水平作首注買入，中線目標

２﹒５７元，跌穿２元先行止蝕。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

