【本港樓市】美聯：若公私營比例改七三比，或令未來潛在供應下跌

《經濟通通訊社２６日專訊》運輸及房屋局公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，截至

今年第三季，未來３至４年新供應數字錄９﹒３萬伙，連續兩季持平。當中建築中未售單位按季

減少１０００伙；而已批出土地可隨時動工項目則增加１０００伙：至於已落成未售單位則連續

５個季度穩企９０００伙水平，故上述未來３至４年新供應按季橫行。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然未來３至４年新供應由去年第二季９﹒８萬紀錄高位

回落，加上政府早前將９幅約１０６００個私人住宅用地分４年改作公營房屋發展，但預期政府

仍會持續積極賣地（包括官地、鐵路及補地價等）之下，料未來３至４年新供應數目短期內仍持

續穩企９萬伙高水平。



＊未來私人住宅潛在新供應可能下跌＊



不過，政府考慮將公私營發展比例由現時的六四比改為七三比，此舉無疑有助加公營房屋供

應，但大前堤是未來新供應需同時增加，否則增加公營發展比例變相令私人住宅發展土地供應減

少，屆時將導致未來私人住宅潛在新供應明顯下跌。

值得留意，隨著６月底政府公布一手空置稅，過去一季發展商積極推售現樓盤；但不要忽略

同期落成單位大升，上季６４００個落成單位難以悉數於建築期間售出下，部分成為「現樓貨尾

」。此消彼長，故上季已落成未售單位大致穩企９０００伙水平（實際數目由第二季約９２００

伙微減至上季約８９００伙）。



＊估計今年施工量可再次重上２萬伙＊



另一方面，第三季私人住宅施工量僅錄１９００伙，按季大跌約７９％，創四季新低。由於

施工數字主要視乎該季動工項目的規模，故季度不時出現大上大落的情況，如去年第三季僅８０

０個，而０８年首季更曾低見３００個；惟今年第二季達９０００伙，而１６年首季更高達１３

３００伙。縱使第三季顯著回落，但首三季施工量合計已達１６５００伙，並逼近去年全年１﹒

７萬伙水平。預期第四季有熟地項目施工，估計今年施工量可再次重上２萬伙水平。

反觀，落成量按季走勢與施工量背馳，今年第三季錄６４００個單位，按季續升２８％，創

逾１３年新高。而首三季合共則錄１２７００伙，與差估署今年全年預測１８１３０伙相比佔約

７０％。

美聯物業房地產數據及研究中心預期今年私樓落成量達１﹒８２萬伙，而此批項目中有不少

單位早已被市場吸納。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合＜＜一手住宅物業銷售資訊網＞＞

資料，以截至今年９月底的一手銷售計算，該１﹒８２萬個落成單位中，已售出近１﹒４６萬伙

，即售出約８０％。（ｃｙ）

