《經濟通通訊社２６日專訊》中鋁（０２６００）（滬：６０１６００）宣布，截至今年９
月底止首九月盈利１４﹒９６億元（人民幣．下同），增加逾１１％，每股基本收益８﹒４分。
營業收入１２５７﹒１７億元，跌逾１０％。
單計第三季盈利６﹒４１億元，按年增近７％，每股基本收益３﹒７分，營業總收入
４３２﹒８９億元，減少逾１１％。（ｈｍ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
26/10/2018 08:08
《國企紅籌》中鋁（０２６００）首九月賺近１５億人幣增逾１１％
《經濟通通訊社２６日專訊》中鋁（０２６００）（滬：６０１６００）宣布，截至今年９
月底止首九月盈利１４﹒９６億元（人民幣．下同），增加逾１１％，每股基本收益８﹒４分。
營業收入１２５７﹒１７億元，跌逾１０％。
單計第三季盈利６﹒４１億元，按年增近７％，每股基本收益３﹒７分，營業總收入
４３２﹒８９億元，減少逾１１％。（ｈｍ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊
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