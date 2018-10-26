《國企紅籌》中鋁（０２６００）首九月賺近１５億人幣增逾１１％

《經濟通通訊社２６日專訊》中鋁（０２６００）（滬：６０１６００）宣布，截至今年９

月底止首九月盈利１４﹒９６億元（人民幣．下同），增加逾１１％，每股基本收益８﹒４分。

營業收入１２５７﹒１７億元，跌逾１０％。

單計第三季盈利６﹒４１億元，按年增近７％，每股基本收益３﹒７分，營業總收入

４３２﹒８９億元，減少逾１１％。（ｈｍ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

